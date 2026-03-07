Ecco “Maya”: lo specchio digitale per il cuore dei giovani guariti dal cancro

Come funziona lo “specchio della salute” Maya

Maya (acronimo di Mirrors supporting healthier lives of adolescents and young adults after cancer) non è un semplice dispositivo, ma un vero e proprio hub digitale.

Analisi AI: Lo specchio utilizza un sofisticato software di intelligenza artificiale per analizzare la postura e i movimenti del paziente.

Integrazione dati: Si collega a bilance digitali, smartwatch e misuratori di pressione per raccogliere parametri biometrici completi.

Supporto in tempo reale: Il sistema confronta i dati con le linee guida cliniche e casi analoghi, suggerendo programmi di esercizio fisico, dieta e gestione dello stress.

Alert medico: In caso di segnali di rischio, lo specchio è in grado di inviare allarmi e consigliare una valutazione specialistica immediata.

Focus: prevenzione per adolescenti e giovani adulti

Il target del progetto sono i pazienti tra i 15 e i 39 anni che hanno superato una prima diagnosi oncologica. Sebbene oltre l’85% di questi pazienti superi la fase acuta della malattia, la sfida oggi è gestire il “secondo tempo”: la prevenzione degli effetti tardivi delle terapie, con un’attenzione particolare alla vulnerabilità del sistema cardiovascolare.

L’obiettivo degli sviluppatori è ambizioso: ridurre tra il 30% e il 40% gli eventi cardiaci maggiori e migliorare sensibilmente la qualità della vita dei pazienti entro il 2028.

Il commento delle istituzioni e dell’Irst

L’assessore alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi, ha espresso grande soddisfazione: “È un orgoglio ospitare questa sperimentazione. Le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale saranno preziosissimi alleati nella tutela della salute. La scelta di Meldola conferma come il nostro sistema regionale sia riconosciuto a livello internazionale come un’avanguardia”.

Sulla stessa linea Pietro Cortesi, responsabile del Servizio di Cardioncologia dell’Irst, che sottolinea l’importanza della riabilitazione cardioncologica come pilastro dell’assistenza, e la direttrice generale Cristina Marchesi, che ribadisce il ruolo dell’Istituto come luogo d’eccellenza dove “cura e ricerca dialogano per il bene del paziente”.