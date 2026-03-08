 Skip to main content
Notizie

8 marzo, Treccani celebra con il Dizionario delle donne

Giulia Zannetti8 Marzo 2026
libro

L’opera

650 donne raccontate nei tre volumi del Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia, pubblicato a partire dall’8 marzo dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani: questo, l’omaggio in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Un’opera che attraversa tre secoli e racconta, in oltre 2.500 pagine, la vita di donne protagoniste della storia in tutti i settori: politica, cultura, sociale del nostro Paese, molte delle quali pioniere nel loro settore.

Alcuni nomi…

Tina Anselmi, prima donna italiana a ricoprire il ruolo di ministra; Pasqualina (Lina) Furlan, prima penalista italiana a pronunciare un’arringa nella Corte d’assise; Gae Aulenti, tra le prime donne a ottenere fama nazionale e internazionale nell’architettura, ancora dominata dalla presenza maschile; Emma Strada, la prima ingegnera italiana; Ondina Peteani, la prima staffetta partigiana e Ondina Valla, prima medaglia d’oro olimpica femminile per l’Italia; Maria Callas leggenda della lirica;Margherita Sarfatti, giornalista e critica d’arte che determinò la politica culturale italiana tra le due guerre…

