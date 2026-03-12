Frode accise gasolio: inchiesta tra Catania e Cesena

Frode internazionale sulle accise: maxi sequestro di gasolio tra Catania e Cesena

Una vasta operazione della Guardia di Finanza ha smantellato un complesso sistema di frode fiscale nel settore dei prodotti energetici. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Catania e con ramificazioni fino a Cesena, vede coinvolte sette persone, di cui cinque colpite da misure cautelari personali. L’accusa principale è di sottrazione fraudolenta al pagamento delle accise.

L’inchiesta della Procura: dai Paesi dell’Est alla Sicilia

Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, hanno svelato un traffico illecito di carburante che attraversava l’Europa. Grazie a intercettazioni, pedinamenti e analisi contabili, gli inquirenti hanno ricostruito la rotta del gasolio che arrivava in Italia via gomma e rotaia, toccando le province di Catania, Siracusa, Enna, Roma e, appunto, il territorio cesenate.