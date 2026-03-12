 Skip to main content
NotizieIn Romagna

Lupini ritirati dal mercato dopo un caso di intossicazione a Cesena

Anna Budini12 Marzo 2026
bufalini

Una persona è stata ricoverata al Pronto Soccorso di Cesena dopo aver accusato un’intossicazione alimentare in seguito al consumo di lupini. Dopo l’episodio, il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato dei lupini secchi a marchio “Cibòn”.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Il provvedimento è stato adottato a causa di un possibile “rischio chimico”, legato alla presenza di alcaloidi chinolizidinici. I lupini interessati dal richiamo sono prodotti in uno stabilimento situato in provincia di Ravenna.

Le autorità sanitarie raccomandano ai consumatori che abbiano acquistato il prodotto di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share