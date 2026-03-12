Lupini ritirati dal mercato dopo un caso di intossicazione a Cesena

Una persona è stata ricoverata al Pronto Soccorso di Cesena dopo aver accusato un’intossicazione alimentare in seguito al consumo di lupini. Dopo l’episodio, il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato dei lupini secchi a marchio “Cibòn”.
Il provvedimento è stato adottato a causa di un possibile “rischio chimico”, legato alla presenza di alcaloidi chinolizidinici. I lupini interessati dal richiamo sono prodotti in uno stabilimento situato in provincia di Ravenna.
Le autorità sanitarie raccomandano ai consumatori che abbiano acquistato il prodotto di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita.