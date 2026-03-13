A Cesena una mostra celebra l’amicizia tra Stefano Simoncelli e Silvano

Da quel momento Stefano e Silvano intrattengono un rapporto molto intenso. “Discutendo, giocando, chiacchierando in allegria… – ricorda Silvano – Ci divertivamo proprio, ci pigliavamo in giro. Era un modo di vivere meraviglioso, mai pesante… Poi Stefano è sempre stato molto svelto e veloce. Anche quando doveva presentare i libri, per non appesantire le cose. La poesia del resto è una cosa veloce che deve andare veloce, e se ti rimane è poesia vera”.

“Quando veniva nel mio studio – prosegue Silvano – si parlava sempre di fare cose insieme. A Stefano piacevano i miei lavori e a me piaceva la sua poesia. Una mattina vedendo il Leporello a cui stavo lavorando mi dice ‘che bello. Che bello’. Se lo porta a casa e me lo riporta dopo qualche giorno con alcune sue poesie inedite scritte a mano direttamente sul Leporello. Una libertà che si è concesso perché era Stefano e perché sapeva con chi aveva a che fare”.

Canti che si intonano perfettamente alle “grafiti” del Leporello di Silvano, in una operazione non progettata a tavolino, che tanto racconta del loro rapporto!

“Stefano ha scritto in libertà assoluta e le sue poesie parlano di paesaggi, del silenzio, della luce…”.

Questo dialogo così intimo e forte tra versi di Simoncelli e opere di Silvano prende corpo anche nel libro “La paura dei tuoni”, raccolta di 20 poesie inedite, scritte dal poeta di Cesenatico tra Acquarola, Cesena e Capalbio, tra il 2018 e 2019. Versi densi, nati in un passaggio cruciale della sua vita che si sposano alle chine di Silvano.