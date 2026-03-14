FraGiardino: a Cesena l’orto-giardino terapeutico che coltiva inclusione sociale

“Ci basiamo su forze volontarie che ricerchiamo sempre, ma il nostro principale obiettivo è quello di coinvolgere la comunità, per stimolare la coesione sociale e il senso di comunità. Vorremmo che la cura fosse un obiettivo comune di tutti e per tutti. Con questo corso vogliamo continuare a coinvolgere e far partecipare la cittadinanza e ampliare la rete di sostegno intorno a chi vive una situazione di fragilità”, continua la presidente.

FraGiardino crede fortemente nella collaborazione con le realtà locali. Oltre ai servizi pubblici che inviano le persone seguite dall’associazione, sono attive sinergie con l’Istituto Professionale Versari-Macrelli e con il CSO dell’Enaip, con cui è stato avviato il progetto delle “case delle api”, solo per citarne alcune, all’interno di una rete più ampia di collaborazioni attive sul territorio.

FraGiardino ha due sedi operative: in via Chiesa di Tipano 950 a Borgopaglia, nella struttura, di proprietà dell’Asp, che ospita l’orto e in via Ancona 290 a Cesena, nel giardino del Roverella, dove vengono realizzate aiuole fiorite e attività di progettazione del verde.

Per informazioni e per candidarsi come volontari: 340 4008935.