FraGiardino: a Cesena l’orto-giardino terapeutico che coltiva inclusione sociale

Si chiama FraGiardino ed è una giovane e dinamica associazione di promozione sociale di Cesena, nata alla fine del 2023 con un obiettivo chiaro: realizzare un progetto di inclusione sociale attraverso la creazione di un orto-giardino terapeutico dedicato alle persone con fragilità che necessitano di reinserimento sociale o di un percorso di inserimento lavorativo.
Attualmente l’associazione accompagna dieci persone in un percorso di sviluppo di abilità sociali e conoscenze agronomiche di base, in affiancamento a tecnici e volontari.
Il cuore del progetto è l’ortoterapia, una disciplina che unisce la cura alla pratica agricola e che sensibilizza alla cura di sé, attraverso la cura delle piante. L’obiettivo è educativo: la pianta diventa uno strumento di crescita personale e di cura di sé.
“Quando imparo a prendermi cura di una pianta e a conoscerne le esigenze per farla crescere, l’esperienza si trasforma in un percorso educativo di crescita personale. Aiutiamo persone con fragilità, favorendo l’inclusione e il recupero delle abilità sociali per il reinserimento nella comunità”, spiega la presidente di FraGiardino, Martina Bassi.
L’ortoterapia è inoltre integrata dalle conoscenze dell’agronomo Paolo Pagliarani, che insegna le tecniche dell’agricoltura biologica, offrendo competenze pratiche e professionali utili anche in un’ottica lavorativa.
È inoltre partito il corso “Il verde che rigenera”, realizzato in collaborazione con il Centro Servizi di Cesena. Gli incontri si tengono tutti i giovedì fino al 23 aprile, dalle 18 alle 20.00, al Centro Servizi in via Guido Rossa 140 a Cesena. Le lezioni sono condotte da Serena Conti, ortoterapeuta dell’associazione, e dall’agronomo Stefano Tellarini, e rappresentano un’importante occasione di informazione e formazione aperta al territorio.
“Ci basiamo su forze volontarie che ricerchiamo sempre, ma il nostro principale obiettivo è quello di coinvolgere la comunità, per stimolare la coesione sociale e il senso di comunità. Vorremmo che la cura fosse un obiettivo comune di tutti e per tutti. Con questo corso vogliamo continuare a coinvolgere e far partecipare la cittadinanza e ampliare la rete di sostegno intorno a chi vive una situazione di fragilità”, continua la presidente.
FraGiardino crede fortemente nella collaborazione con le realtà locali. Oltre ai servizi pubblici che inviano le persone seguite dall’associazione, sono attive sinergie con l’Istituto Professionale Versari-Macrelli e con il CSO dell’Enaip, con cui è stato avviato il progetto delle “case delle api”, solo per citarne alcune, all’interno di una rete più ampia di collaborazioni attive sul territorio.
FraGiardino ha due sedi operative: in via Chiesa di Tipano 950 a Borgopaglia, nella struttura, di proprietà dell’Asp, che ospita l’orto e in via Ancona 290 a Cesena, nel giardino del Roverella, dove vengono realizzate aiuole fiorite e attività di progettazione del verde.
Per informazioni e per candidarsi come volontari: 340 4008935.