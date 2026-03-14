Roberto Mercadini a Gatteo con “Galileo” il 26 marzo

Roberto Mercadini chiude “Magmatica” a Gatteo: riflettori accesi su Galileo Galilei

Si avvia alla conclusione “MAGMATICA – Un ribollire di idee”, la rassegna culturale del Comune di Gatteo che ha saputo intercettare l’interesse delle nuove generazioni e della cittadinanza. Dopo il successo e il “tutto esaurito” registrato negli incontri con Adrian Fartade e Rick DuFer, l’ultimo appuntamento vedrà protagonista l’istrionico Roberto Mercadini.