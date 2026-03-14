Roberto Mercadini a Gatteo con “Galileo” il 26 marzo

Roberto Mercadini chiude “Magmatica” a Gatteo: riflettori accesi su Galileo Galilei
Si avvia alla conclusione “MAGMATICA – Un ribollire di idee”, la rassegna culturale del Comune di Gatteo che ha saputo intercettare l’interesse delle nuove generazioni e della cittadinanza. Dopo il successo e il “tutto esaurito” registrato negli incontri con Adrian Fartade e Rick DuFer, l’ultimo appuntamento vedrà protagonista l’istrionico Roberto Mercadini.
L’evento: “Galileo: 2 o 3 cose che dovreste sapere”
Giovedì 26 marzo, alle ore 21:00, l’Oratorio San Rocco ospiterà l’intervento dal titolo “Galileo: 2 o 3 cose che dovreste sapere. Una specie di conferenza”.
Il nome di Galileo Galilei è universalmente noto, quasi sempre associato al celebre processo che lo vide coinvolto. Tuttavia, al di là dell’evento giudiziario, i dettagli storici e scientifici rimangono spesso sfumati nel dibattito pubblico.
I misteri del processo e del Sistema Copernicano
Perché processare Galileo e non Copernico? E per quale motivo la Chiesa attese ben 90 anni dalla pubblicazione delle teorie copernicane prima di intervenire?
Attraverso il suo stile narrativo unico, Mercadini cercherà di fare luce su queste zone d’ombra, spiegando cosa accadde realmente in quel quasi secolo di silenzio e quali furono le vere implicazioni del Sistema Copernicano.
Informazioni su prenotazioni e modalità di ingresso
L’iniziativa è promossa dal Comune di Gatteo in collaborazione con Sillaba. Sebbene l’ingresso sia gratuito, la partecipazione richiede la prenotazione obbligatoria data la grande affluenza prevista.
- Apertura prenotazioni: Da lunedì 16 marzo.
- Dove prenotare: Presso la Biblioteca comunale “G. Ceccarelli”.
- Contatti: È possibile telefonare al numero 0541 932377 per info e riservare un posto.