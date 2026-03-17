Guardie Zoofile: tutela degli animali a Cesenatico e Romagna

Il ruolo centrale di Cesenatico nella tutela del benessere animale

Una delle collaborazioni più significative e recenti intraprese dall’associazione riguarda direttamente il territorio di Cesenatico. Attraverso specifiche convenzioni stipulate con l’ente locale, le Guardie Zoofile P.A.Z.E.R. operano attivamente sulla costa per garantire standard elevati di protezione animale.

Attività e servizi nel Comune di Cesenatico

L’impegno a Cesenatico non si limita alla semplice sorveglianza, ma si declina in azioni concrete per la convivenza civile e la salute pubblica:

Vigilanza sul benessere animale: Monitoraggio costante per assicurare che gli animali vivano in condizioni dignitose e sicure .

Gestione delle colonie feline: Attività di censimento e supporto nella gestione dei gatti liberi sul territorio comunale .

Collaborazione con l’Anagrafe Canina: Supporto agli uffici preposti per la corretta registrazione e tracciabilità degli animali d’affezione .

Contrasto al randagismo: Interventi tempestivi in caso di animali vaganti o situazioni di abbandono .

Una rete capillare: San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone

Oltre all’importante presidio di Cesenatico, la P.A.Z.E.R. ha consolidato la propria presenza nel comprensorio attraverso accordi con i Comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. Questa rete istituzionale permette un monitoraggio attivo e continuativo del territorio, fondamentale per prevenire il maltrattamento e promuovere una cultura della responsabilità.

Le Guardie Zoofile che operano in queste zone sono volontari qualificati, in possesso di regolare decreto prefettizio di nomina, che conferisce loro il potere di vigilanza e controllo sul rispetto delle leggi.

Come collaborare e segnalare illeciti

L’associazione invita tutti i cittadini e gli amanti degli animali a partecipare attivamente a questa missione. È possibile sostenere P.A.Z.E.R. in due modi:

Diventare soci: Per contribuire concretamente alla difesa dell’ambiente e sostenere le attività di vigilanza sul campo . Segnalare maltrattamenti: È fondamentale denunciare tempestivamente ogni situazione di rischio o abuso affinché le guardie possano intervenire nel rispetto della legge .

Contatti utili

Per informazioni su come aderire all’associazione o per inviare segnalazioni, è possibile utilizzare i seguenti recapiti: