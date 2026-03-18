Capitale della Cultura 2028: de Pascale e Allegni ringraziano i sindaci

“Una straordinaria alleanza territoriale e una nuova consapevolezza della ricchezza culturale del nostro territorio. Forlì e Cesena escono rafforzate dal lavoro portato avanti per la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028. Un forte ringraziamento va ai sindaci, Zattini e Lattuca, per il lavoro svolto e l’impegno che hanno dedicato al progetto, sostenendo tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione del dossier. Indipendentemente dall’esito finale, i sindaci hanno rappresentato al meglio il valore e la qualità di questo percorso e, anche nelle parole pronunciate oggi, hanno dato prova concreta di cosa significhi mettere al centro la cultura e la collaborazione istituzionale. I ‘Sentieri della Bellezza’ non si interrompono certo oggi, siamo pronti a lavorare insieme perché questa esperienza positiva possa evolvere nel tempo a beneficio delle cittadine e dei cittadini dell’intera Emilia Romagna”.

Con queste parole il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessore alla Cultura, Gessica Allegni, commentano l’esito della proclamazione di Ancona a Capitale italiana della Cultura 2028. La cerimonia si è svolta nella Sala Spadolini del Collegio Romano, sede del ministero della Cultura a Roma, presenti i sindaci di Forlì e Cesena, Gian Luca Zattini ed Enzo Lattuca assieme a Gianfranco Brunelli, presidente del comitato scientifico.