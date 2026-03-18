Niente da fare, è Ancona la capitale della Cultura

Ancona, un progetto firmato da grandi nomi

Il successo della candidatura dorica porta la firma di eccellenze internazionali. Alla realizzazione del dossier hanno infatti collaborato il tre volte premio Oscar Dante Ferretti e il musicista e produttore Dardust.

La presentazione finale è stata caratterizzata da una performance di un’ora che ha unito arte e tecnologia, con un occhio di riguardo all’accessibilità: la documentazione è stata infatti consegnata alla giuria anche in formato Braille, a testimonianza di un progetto culturale inclusivo e aperto a tutti.

Il cammino verso la vittoria: le città finaliste

Ancona ha prevalso su una rosa di dieci agguerrite concorrenti, ognuna portatrice di un’identità territoriale unica. Ecco le altre città che hanno partecipato alla fase finale:

Anagni (Fr): Con il progetto “Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce”.

Catania: Che ha presentato il dossier “Catania continua”.

Colle di Val d’Elsa (Si): Focalizzata sull’inclusione con “Colle28. Per tutti, dappertutto”.

Forlì Cesena: In gara con “I sentieri della bellezza”.

Gravina in Puglia (Ba): Proiettata verso il futuro con “Radici al futuro”.

Massa: Un ponte tra mare e monti con “La Luna, la pietra”.

Mirabella Eclano (Av): Protagonista con “L’Appia dei popoli”.

Sarzana (Sp): Definita “L’impavida. Sarzana crocevia del futuro”.

Tarquinia (Vt): Con il suggestivo titolo “La cultura è volo”.