Mostra archeologica a Gatteo: “Sulla via delle origini”

Gatteo riscopre le sue radici: un anno di successi per la mostra “Sulla via delle origini”
A un anno dall’inaugurazione, la mostra archeologica “Sulla via delle origini. Gatteo nella protostoria” si conferma un pilastro dell’offerta culturale del territorio. Con oltre 1300 visitatori all’attivo, l’esposizione continua a registrare un forte interesse da parte di cittadini e turisti.
Per celebrare questo importante traguardo, il Comune di Gatteo ha organizzato un fine settimana speciale il 28 e 29 marzo 2026, ricco di eventi, visite guidate e attività didattiche.
Il weekend celebrativo: 28 e 29 marzo
Il fulcro delle celebrazioni sarà un programma dedicato a tutte le età, volto a far conoscere da vicino i reperti emersi durante gli scavi del 2018-2020 nell’area del Nuovo Polo Logistico Teddy.
Sabato 28 marzo: focus sui più piccoli
Il pomeriggio di sabato sarà dedicato all’avvicinamento creativo al mondo dell’archeologia:
Ore 16.30 – 18.30: Laboratorio didattico e visita per bambini dai 7 ai 10 anni (attività gratuita con prenotazione obbligatoria).
Ore 17.30: Visita guidata aperta a tutto il pubblico.
Domenica 29 marzo
- ore 10.00: visita guidata e momento istituzionale per il primo anniversario alla presenza del Sindaco, della Giunta e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
- ore 11.00: visita guidata gratuita
Nuove aperture straordinarie ad aprile e maggio
Il successo dell’iniziativa ha spinto l’Amministrazione comunale a prevedere ulteriori date per permettere a scuole e famiglie di scoprire la Gatteo protostorica. Sono state infatti programmate nuove aperture straordinarie e visite guidate gratuite nelle seguenti date:
Domenica 24 maggio: ore 10.00 e ore 11.00
Un progetto corale per il territorio
La mostra è frutto di una stretta collaborazione tra il Comune di Gatteo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Il coordinamento scientifico è affidato alla dott.ssa Annalisa Pozzi.
Come sottolineato dall’Amministrazione, trasformare l’esposizione in un “percorso vivo” attraverso laboratori e visite gratuite è la chiave per coinvolgere la comunità nella riscoperta delle proprie radici.
Informazioni e prenotazioni
Tutte le attività sono a ingresso libero presso la biblioteca Ceccarelli. Per il laboratorio dedicato ai bambini è invece obbligatoria la prenotazione.
Per maggiori dettagli e per riservare un posto, è possibile contattare la Biblioteca Ceccarelli al numero 0541 932377