Mostra archeologica a Gatteo: “Sulla via delle origini”

Per celebrare questo importante traguardo, il Comune di Gatteo ha organizzato un fine settimana speciale il 28 e 29 marzo 2026, ricco di eventi, visite guidate e attività didattiche.

Il weekend celebrativo: 28 e 29 marzo

Il fulcro delle celebrazioni sarà un programma dedicato a tutte le età, volto a far conoscere da vicino i reperti emersi durante gli scavi del 2018-2020 nell’area del Nuovo Polo Logistico Teddy.

Sabato 28 marzo: focus sui più piccoli

Il pomeriggio di sabato sarà dedicato all’avvicinamento creativo al mondo dell’archeologia:

Ore 16.30 – 18.30: Laboratorio didattico e visita per bambini dai 7 ai 10 anni (attività gratuita con prenotazione obbligatoria).

Ore 17.30: Visita guidata aperta a tutto il pubblico.

Domenica 29 marzo

ore 10.00: visita guidata e momento istituzionale per il primo anniversario alla presenza del Sindaco , della Giunta e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

per il primo anniversario alla presenza del , della e della ore 11.00: visita guidata gratuita

Nuove aperture straordinarie ad aprile e maggio

Il successo dell’iniziativa ha spinto l’Amministrazione comunale a prevedere ulteriori date per permettere a scuole e famiglie di scoprire la Gatteo protostorica. Sono state infatti programmate nuove aperture straordinarie e visite guidate gratuite nelle seguenti date:

Domenica 26 aprile: ore 10.00 e ore 11.00

Domenica 24 maggio: ore 10.00 e ore 11.00

Un progetto corale per il territorio

La mostra è frutto di una stretta collaborazione tra il Comune di Gatteo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Il coordinamento scientifico è affidato alla dott.ssa Annalisa Pozzi.

Come sottolineato dall’Amministrazione, trasformare l’esposizione in un “percorso vivo” attraverso laboratori e visite gratuite è la chiave per coinvolgere la comunità nella riscoperta delle proprie radici.

Informazioni e prenotazioni

Tutte le attività sono a ingresso libero presso la biblioteca Ceccarelli. Per il laboratorio dedicato ai bambini è invece obbligatoria la prenotazione.

Per maggiori dettagli e per riservare un posto, è possibile contattare la Biblioteca Ceccarelli al numero 0541 932377