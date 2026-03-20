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Referendum Costituzionale: 3,36 milioni di elettori alle urne in Emilia Romagna

Anna Budini20 Marzo 2026
referendum

Sono oltre 3 milioni e 365mila gli elettori dell’Emilia-Romagna chiamati al voto il 22 e 23 marzo, per esprimersi sul Referendum Costituzionale. A questi si aggiungono anche quasi 230mila elettori che votano dall’estero.

I seggi, suddivisi in 4.525 sezioni, saranno aperti domenica 22 dalle ore 7 alle 23, e lunedì 23 dalle ore 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio per il Referendum avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti.

Dettagli sugli elettori suddivisi per provincia, documenti, il testo del quesito, il ‘come si vota’ nonché il fac-simile della scheda elettorale possono essere consultati sul sito della Regione Emilia-Romagna dedicato alle elezioni, a questo link, realizzato dall’Agenzia di informazione e Comunicazione della Giunta in collaborazione con l’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna. Disponibile il collegamento con la Banca dati elettorale (Bde) dell’Assemblea legislativa dove sono consultabili i risultati di precedenti votazioni referendarie.

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Esattamente in Emilia-Romagna gli elettori, secondo i dati aggiornati alla revisione straordinaria al 15^ giorno antecedente le elezioni e pubblicati su Il Dossier – Referendum 2026del ministero degli Interni, sono 3.365.878.

Sempre secondo il dossier del ministero degli Interni, gli elettori iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) e residenti in Emilia Romagna sono 227.655, a cui si aggiungono 1.463 emiliano-romagnoli che, temporaneamente all’estero, votano per corrispondenza, per un totale di 229.118.

Bologna, inoltre, sono stati istituiti 364 seggi Aire per lo scrutinio di schede relative alla circoscrizione Estero (precisamente dall’Europa.
La ripartizione degli elettori in Emilia-Romagna, per provincia, è: Bologna 776.517 elettori (1.055 sezioni); Ferrara 264.990 (406 sezioni); Forlì-Cesena 300.315 (387 sezioni); Modena 524.647 (701 sezioni); Parma 335.341 (470 sezioni); Piacenza 211.506 (299 sezioni); Ravenna 294.453 (400 sezioni); Reggio Emilia 396.915 (476 sezioni); Rimini 261.194 (331 sezioni).

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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