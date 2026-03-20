Referendum Costituzionale: 3,36 milioni di elettori alle urne in Emilia Romagna

Sono oltre 3 milioni e 365mila gli elettori dell’Emilia-Romagna chiamati al voto il 22 e 23 marzo, per esprimersi sul Referendum Costituzionale. A questi si aggiungono anche quasi 230mila elettori che votano dall’estero.

I seggi, suddivisi in 4.525 sezioni, saranno aperti domenica 22 dalle ore 7 alle 23, e lunedì 23 dalle ore 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio per il Referendum avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti.

Dettagli sugli elettori suddivisi per provincia, documenti, il testo del quesito, il ‘come si vota’ nonché il fac-simile della scheda elettorale possono essere consultati sul sito della Regione Emilia-Romagna dedicato alle elezioni, a questo link, realizzato dall’Agenzia di informazione e Comunicazione della Giunta in collaborazione con l’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna. Disponibile il collegamento con la Banca dati elettorale (Bde) dell’Assemblea legislativa dove sono consultabili i risultati di precedenti votazioni referendarie.