Ringraziamenti del presidente Cantoni: successo per focarina e cena comunitaria

Il successo della “Focarina” con la Parrocchia di Bagnarola

Un ringraziamento speciale è rivolto alla Parrocchia di Bagnarola per l’impeccabile organizzazione della tradizionale focarina. Questo evento, da sempre nel cuore dei residenti, non rappresenta solo un momento di svago, ma un pilastro fondamentale per il mantenimento delle nostre tradizioni locali.

Una serata di condivisione con l’associazione “L’Albero della Vita”

Il clima di festa è proseguito mercoledì sera con una cena conviviale che ha riscosso grande adesione. Il Presidente Cantoni ha tenuto a ringraziare l’associazione “L’Albero della Vita” per la gestione impeccabile della serata.

L’iniziativa ha permesso a molti abitanti del quartiere di incontrarsi e confrontarsi in un clima di amicizia, confermando quanto l’associazionismo sia il motore pulsante del nostro territorio.