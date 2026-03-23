Carabinieri, fine settimana da otto denunce e due segnalazioni

Durante l’ultimo fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Cesena hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, svolto prioritariamente in orario serale e notturno, per prevenire i reati in genere nonché contrastare il degrado urbano, lo spaccio di sostanze stupefacenti e le condotte di guida pericolose.