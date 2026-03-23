Carabinieri, fine settimana da otto denunce e due segnalazioni

Durante l’ultimo fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Cesena hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, svolto prioritariamente in orario serale e notturno, per prevenire i reati in genere nonché contrastare il degrado urbano, lo spaccio di sostanze stupefacenti e le condotte di guida pericolose.
I controlli, attuati nel centro storico, nella zona della stazione ferroviaria nonché lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di otto persone, in particolare:
- un pregiudicato, per “evasione” poichè, privo di qualsiasi autorizzazione, si allontanava dalla propria abitazione ove era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, venendo rintracciato con il ripristino della misura;
- un uomo, per “violazione del foglio di via obbligatorio” e “ricettazione”, poiché, durante il controllo, risultava aver violato la misura di prevenzione del “divieto di ritorno nel comune di Cesena”. L’uomo veniva trovato in possesso di una bicicletta, che è poi risultata oggetto di furto;
- un uomo per “lesioni dolose aggravate”, commesse nei confronti di un familiare che è dovuto poi ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale cittadino;
- tre automobilisti per “guida in stato di ebbrezza”, poiché, durante i controlli stradali (in un caso a seguito di sinistro stradale senza feriti), sono stati sottoposti ad accertamenti con alcoltest e sono risultati con un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura mentre i veicoli sono stati, in due casi, affidati a persona idonea alla guida e, nel terzo caso, sottoposto a fermo amministrativo;
- un ulteriore automobilista per “fuga e omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale”, poiché, dopo aver provocato un sinistro stradale, si dava alla fuga omettendo di prestare soccorso e fornire le proprie generalità. Dopo essere stato rintracciato, si accertava che il veicolo coinvolto nell’incidente risultava sprovvisto della prevista revisione e copertura assicurativa. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura mentre il veicolo è stato sottoposto al sequestro ai fini della confisca;
- un cittadino straniero per “soggiorno illegale sul territorio nazione”, poiché, durante il controllo, risultava privo di documento valido per il soggiorno sul territorio nazionale e, pertanto, avviato presso il competente ufficio stranieri per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.
Nel corso del medesimo servizio i carabinieri hanno anche segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena, un giovane quale “assuntore di sostanze stupefacenti”, poiché trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, sequestrata amministrativamente.
Infine i militari hanno proceduto altresì alla contestazione amministrativa della guida in stato di ebbrezza nei confronti di un altro automobilista, sorpreso alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolemico di poco superiore al limite consentito; la patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato a persona idonea alla guida.