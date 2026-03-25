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I’intervento degli artificieri, l’Esercito ha bonificato la spiaggia

Redazione25 Marzo 2026

L’intervento dell’Esercito nella spiaggia a Cesenatico alle ore 9:15

Gli artificieri che hanno bonificato l’area fanno parte del nucleo CMD ( Conventional Munition Disposal) del reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (BO) dell’Esercito italiano in concorso alla prefettura di Rimini e disposto dal comando territoriale di nord di Padova che è deputato alla gestione dei concorsi militari in tempo di pace nell’area centro-settentrionale della penisola.

Il Ten. Colonnello Falasca ha comunicato che le operazioni sono terminate alle ore 10:35.

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Si trattava, come già scritto di una Si trattava come detto di una Eihandgranate 39 (comunemente nota come “bomba a mano a uovo”), di produzione tedesca, un ordigno della seconda guerra mondiale classificato come munizione convenzionale.

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