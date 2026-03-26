Turismo: concessioni balneari, incontro in Regione con Comuni, associazioni e sindacati

“Piena disponibilità a collaborare, nella convinzione che i bandi sulle concessioni demaniali debbano essere condivisi e non calati dall’alto”. È la posizione emersa in Regione nel corso dell’incontro convocato dall’assessore regionale al Turismo, Roberta Frisoni, con i rappresentanti dei Comuni costieri, delle associazioni di categoria, dei sindacati e dei componenti dei comitati balneari del sistema balneare emiliano-romagnolo, per fare il punto sull’applicazione della direttiva Bolkestein e sull’avvio delle procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime.

Obiettivo condiviso tra tutti i soggetti coinvolti è garantire un percorso ordinato nell’applicazione delle nuove procedure, evitando incertezze e frammentazioni e assicurando regole chiare, nel rispetto delle diverse realtà territoriali. L’incontro si inserisce nel lavoro portato avanti dalla Regione Emilia-Romagna che nei mesi scorsi ha avviato un percorso con Comuni, associazioni di categoria, sindacati e operatori del settore, per definire linee guida condivise e favorire un’applicazione omogenea delle future procedure su tutto il territorio regionale.

Un lavoro articolato e complesso a fronte di un quadro normativo nazionale ancora incompleto. In particolare, restano aperti due nodi fondamentali: da un lato la mancata approvazione del decreto sugli indennizzi previsto dalla normativa statale, dall’altro l’assenza del bando-tipo nazionale per l’affidamento delle concessioni, previsto dal decreto-legge dell’11 marzo 2026 e atteso come strumento operativo per Comuni e stazioni appaltanti.