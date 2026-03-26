Giorgia Meloni è il Ministro del Turismo

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha comunicato oggi (giovedì 26 marzo) al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la decisione di gestire temporaneamente il Ministero del Turismo, in seguito alle dimissioni di Daniela Santanchè. Il Capo dello Stato ha quindi firmato il decreto che ufficializza l’assegnazione dell’incarico ad interim alla premier. La notizia è stata diffusa da Fanpage.
In una nota ufficiale, Giorgia Meloni ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto da Santanchè, sottolineando l’impegno dimostrato negli ultimi anni per la ripresa e la crescita del turismo italiano. Un cambio di tono rispetto a pochi giorni fa, quando la stessa Premier aveva chiesto pubblicamente un passo indietro al Ministro.
Meloni ha inoltre ribadito che l’esecutivo continuerà a puntare su un settore chiave per l’economia nazionale, capace di generare sviluppo, occupazione e visibilità internazionale per l’Italia.
Resta ora da capire quale sarà la scelta futura: la premier potrebbe mantenere la delega fino alla fine della legislatura, prevista tra circa un anno, oppure nominare un nuovo ministro dopo che le tensioni politiche si saranno attenuate.
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