Giorgia Meloni è il Ministro del Turismo

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha comunicato oggi (giovedì 26 marzo) al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la decisione di gestire temporaneamente il Ministero del Turismo, in seguito alle dimissioni di Daniela Santanchè. Il Capo dello Stato ha quindi firmato il decreto che ufficializza l’assegnazione dell’incarico ad interim alla premier. La notizia è stata diffusa da Fanpage.