Maltempo Emilia-Romagna: oltre 500 interventi dei Vigili del Fuoco IL VIDEO

Le operazioni riguardano soprattutto la rimozione di alberi caduti, spesso responsabili di blocchi alla viabilità, e la messa in sicurezza di strutture e oggetti pericolanti divelti dalle forti raffiche di vento.

Particolarmente complessa la situazione lungo la fascia appenninica, da Pavullo nel Frignano fino a Bagno di Romagna, dove la neve ha causato disagi alla circolazione. Numerosi automobilisti e mezzi pesanti sono rimasti bloccati, con criticità segnalate lungo la E45.

Nel dettaglio, nel forlivese i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Meldola per soccorrere una persona colpita da una tenda strappata dal vento e a Fiumana per un incidente stradale senza feriti. A Ravenna, invece, un uomo è stato soccorso dopo essere stato colpito da un albero caduto in via Trieste.