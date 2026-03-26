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Maltempo Emilia-Romagna: oltre 500 interventi dei Vigili del Fuoco IL VIDEO

Anna Budini26 Marzo 2026
vigili del fuoco maltempo

Emergenza maltempo in Emilia-Romagna, dove dalla mezzanotte di oggi (giovedì 26 marzo) si registrano oltre 500 interventi dei Vigili del Fuoco a causa di forte vento, neve in quota e condizioni meteo avverse. La situazione resta critica in diverse province, con squadre operative senza sosta per garantire la sicurezza della popolazione.

Secondo il riepilogo ufficiale, gli interventi si distribuiscono così: Parma 30, Piacenza 10, Reggio Emilia 30, Modena 60, Bologna 60, Ferrara 116, Ravenna 66, Forlì-Cesena 85 e Rimini 30. Le criticità maggiori si concentrano nelle province di Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, dove sono ancora numerose le richieste di soccorso in attesa.

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Le operazioni riguardano soprattutto la rimozione di alberi caduti, spesso responsabili di blocchi alla viabilità, e la messa in sicurezza di strutture e oggetti pericolanti divelti dalle forti raffiche di vento.

Particolarmente complessa la situazione lungo la fascia appenninica, da Pavullo nel Frignano fino a Bagno di Romagna, dove la neve ha causato disagi alla circolazione. Numerosi automobilisti e mezzi pesanti sono rimasti bloccati, con criticità segnalate lungo la E45.

Nel dettaglio, nel forlivese i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Meldola per soccorrere una persona colpita da una tenda strappata dal vento e a Fiumana per un incidente stradale senza feriti. A Ravenna, invece, un uomo è stato soccorso dopo essere stato colpito da un albero caduto in via Trieste.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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