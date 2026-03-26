Crolla copertura del cantiere del ponte del Gatto

La copertura in legno ha creato, con ogni probabilità l’effetto bandiera. Insieme al peso ha provocato la sua caduta. In questo caso, la foto parla da sé. L’accaduto è già noto all’amministrazione. La copertura è stata riposizionata prima delle 12 dall’azienda che cura il cantiere.

Il maltempo in provincia

Dalle prime ore di oggi, il Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena è impegnato a fronteggiare gli effetti del forte vento che sta colpendo l’intero territorio provinciale.

Fino a questo momento sono stati portati a termine circa 30 interventi, oltre 100 richieste ancora in attesa di evasione. L’attività del personale operativo è concentrata prevalentemente su: rimozione di rami e alberi pericolanti che ostruiscono la viabilità o minacciano edifici. Si aggiunge alle operazioni la messa in sicurezza di elementi costruttivi, coperture e oggetti divelti dalle raffiche.

Per far fronte all’elevato numero di chiamate, sono state mobilitate tutte le squadre dei vigili del fuoco disponibili della sede centrale e dei distaccamenti del territorio.