Crolla copertura del cantiere del ponte del Gatto

Copertura del cantiere piegata dalla burrasca
Il maltempo con i venti di burrasca non ha risparmiato una copertura del cantiere del ponte del gatto che è caduta sul perimetro esterno del Mapicò. Era assicurata a terra con le basi di cemento forate tipiche delle transenne a rete dei cantieri. La forza del vento che proviene da nord est ha piegato le basi.
La copertura in legno ha creato, con ogni probabilità l’effetto bandiera. Insieme al peso ha provocato la sua caduta. In questo caso, la foto parla da sé. L’accaduto è già noto all’amministrazione. La copertura è stata riposizionata prima delle 12 dall’azienda che cura il cantiere.
Il maltempo in provincia
Dalle prime ore di oggi, il Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena è impegnato a fronteggiare gli effetti del forte vento che sta colpendo l’intero territorio provinciale.
Fino a questo momento sono stati portati a termine circa 30 interventi, oltre 100 richieste ancora in attesa di evasione. L’attività del personale operativo è concentrata prevalentemente su: rimozione di rami e alberi pericolanti che ostruiscono la viabilità o minacciano edifici. Si aggiunge alle operazioni la messa in sicurezza di elementi costruttivi, coperture e oggetti divelti dalle raffiche.
Per far fronte all’elevato numero di chiamate, sono state mobilitate tutte le squadre dei vigili del fuoco disponibili della sede centrale e dei distaccamenti del territorio.