Oltremare 2.0: arrivano Ronny e Rocket, i nuovi ambasciatori di biodiversità a Riccione

Chi sono Ronny e Rocket: specie e caratteristiche

L’integrazione ha coinvolto due specie differenti per biologia e morfologia, arricchendo la varietà del gruppo sociale già presente.

Ronny, il giovane Ara ararauna

Nato il 30 giugno 2025, Ronny è un maschio di Ara ararauna entrato a far parte della famiglia di Oltremare all’età di tre mesi. Insieme ai compagni Arya e William, forma il gruppo dei “grandi Ara”, caratterizzati dal vibrante piumaggio blu e giallo. Nonostante sia molto giovane, Ronny si distingue per una spiccata attitudine cognitiva e una rapida capacità di integrazione.

Rocket, la piccola e vivace Ara severa

Rocket è una femmina di Ara severa, nata il 25 aprile 2025. Questa specie è nota per essere una delle Ara più piccole esistenti in natura. Arrivata al parco a quattro mesi, Rocket ha subito mostrato un temperamento super attivo e una straordinaria propensione all’apprendimento e alle attività comportamentali.

Cura e addestramento: il protocollo di benessere

Il team di keeper e veterinari di Oltremare segue un rigoroso programma di gestione e training per assicurare la salute fisica e psicologica dei volatili, che possono superare i 60 anni di vita.

Il protocollo quotidiano include:

Medical Training: gli esemplari partecipano volontariamente a ispezioni fisiche complete (zampe, addome, becco, ali) e controlli con lo stetoscopio .

Arricchimento Ambientale: sessioni di target training ed esercizi di problem-solving per stimolare l’intelligenza .

Esercizio Fisico: addestramento al volo per mantenere un tono muscolare ottimale .

Secondo i keeper, la gestione si basa su una relazione di fiducia reciproca, combinando metodi scientifici con empatia e rispetto.

Educazione e conservazione: il ruolo dei pappagalli

A Oltremare 2.0, i pappagalli non sono solo ospiti, ma veri ambasciatori di biodiversità. Attraverso due dimostrazioni quotidiane, il parco racconta la fragilità degli ecosistemi sudamericani, minacciati da deforestazione e commercio illegale.