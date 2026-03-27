Telemaco ODV: 18 anni di successi con il nuovo saggio “tana liberi tutti”

Fondata nel 2008, la realtà festeggia quest’anno 18 anni di successi: un percorso fatto di sorrisi, crescita e abbattimento di barriere.

Un traguardo storico: 18 anni di teatro e abbattimento di barriere

Il traguardo della maggiore età per la compagnia sarà celebrato con 4 appuntamenti imperdibili. La compagnia teatrale “Tana Liberi Tutti” promette di coinvolgere l’intera comunità in una grande festa collettiva che, stando alle prime anticipazioni, farà molto “RUMORE”.

Sebbene trama e titolo ufficiale restino ancora avvolti nel mistero, le indiscrezioni parlano di una produzione visiva imponente. Un primo indizio è già apparso sui canali social ufficiali, accendendo la curiosità del pubblico.

Effetti speciali e Superpoteri: il trailer firmato Lotus Music Production

Il trailer dello spettacolo, curato da Lotus Music Production, segna un salto di qualità tecnico: grazie all’uso di effetti speciali e green screen, il cast è stato trasformato in un team di supereroi pronti a tutto.

In questa narrazione, la diversità smette di essere un limite per diventare un vero e proprio superpotere. È un tributo alla capacità di ogni partecipante di superare le sfide quotidiane, proprio come gli eroi dei fumetti.

Il Laboratorio di Gatteo: un punto di riferimento per il territorio

Il progetto teatrale, che si svolge da ottobre a maggio presso la scuola De Amicis di Gatteo, continua a essere un pilastro per l’inclusione locale. Il sabato pomeriggio la palestra della scuola elementare si trasforma in un luogo di sperimentazione e socialità.

“Nel tempo il laboratorio è diventato un punto di riferimento per famiglie, scuole e associazioni, che riconoscono in questo percorso un esempio concreto di inclusione, collaborazione e comunità.”

Appello ai volontari: cercasi coreografi e creativi

L’associazione guarda al futuro e lancia un appello alla comunità. Si ricercano ragazzi e ragazze appassionati di danza che possano creare autonomamente le coreografie per lo spettacolo. L’obiettivo a lungo termine è formare gruppi misti di ragazzi e adulti (con e senza disabilità) che si occupino di ogni aspetto della produzione:

Realizzazione delle scenografie

Ideazione dei costumi

Coreografie e supporto tecnico

Le parole del regista Eric Benedetti

Eric Benedetti firma con orgoglio la sua ventiduesima produzione con la compagnia “Tana Liberi Tutti”.