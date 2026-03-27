Telemaco ODV: 18 anni di successi con il nuovo saggio “tana liberi tutti”

L’Associazione Telemaco ODV celebra 18 anni di inclusione: in arrivo il nuovo saggio della compagnia “Tana Liberi Tutti”
Il countdown è ufficialmente iniziato. Dopo una misteriosa foto pubblicata sui profili social di Telemaco ODV, cresce il fermento intorno al nuovo saggio della compagnia Tana Liberi Tutti.
Fondata nel 2008, la realtà festeggia quest’anno 18 anni di successi: un percorso fatto di sorrisi, crescita e abbattimento di barriere.
Un traguardo storico: 18 anni di teatro e abbattimento di barriere
Il traguardo della maggiore età per la compagnia sarà celebrato con 4 appuntamenti imperdibili. La compagnia teatrale “Tana Liberi Tutti” promette di coinvolgere l’intera comunità in una grande festa collettiva che, stando alle prime anticipazioni, farà molto “RUMORE”.
Sebbene trama e titolo ufficiale restino ancora avvolti nel mistero, le indiscrezioni parlano di una produzione visiva imponente. Un primo indizio è già apparso sui canali social ufficiali, accendendo la curiosità del pubblico.
Effetti speciali e Superpoteri: il trailer firmato Lotus Music Production
Il trailer dello spettacolo, curato da Lotus Music Production, segna un salto di qualità tecnico: grazie all’uso di effetti speciali e green screen, il cast è stato trasformato in un team di supereroi pronti a tutto.
In questa narrazione, la diversità smette di essere un limite per diventare un vero e proprio superpotere. È un tributo alla capacità di ogni partecipante di superare le sfide quotidiane, proprio come gli eroi dei fumetti.
Il Laboratorio di Gatteo: un punto di riferimento per il territorio
Il progetto teatrale, che si svolge da ottobre a maggio presso la scuola De Amicis di Gatteo, continua a essere un pilastro per l’inclusione locale. Il sabato pomeriggio la palestra della scuola elementare si trasforma in un luogo di sperimentazione e socialità.
“Nel tempo il laboratorio è diventato un punto di riferimento per famiglie, scuole e associazioni, che riconoscono in questo percorso un esempio concreto di inclusione, collaborazione e comunità.”
Appello ai volontari: cercasi coreografi e creativi
L’associazione guarda al futuro e lancia un appello alla comunità. Si ricercano ragazzi e ragazze appassionati di danza che possano creare autonomamente le coreografie per lo spettacolo. L’obiettivo a lungo termine è formare gruppi misti di ragazzi e adulti (con e senza disabilità) che si occupino di ogni aspetto della produzione:
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Realizzazione delle scenografie
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Ideazione dei costumi
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Coreografie e supporto tecnico
Le parole del regista Eric Benedetti
Eric Benedetti firma con orgoglio la sua ventiduesima produzione con la compagnia “Tana Liberi Tutti”.
“Si tratta di un traguardo importante per una piccola realtà come la nostra”, dichiara Benedetti. “I numeri parlano chiaro: in questi diciotto anni abbiamo collaborato con una dozzina di associazioni tra Emilia-Romagna e Marche. Ma la cosa più importante è che abbiamo dato a più di un centinaio di ragazzi e adulti con disabilità la possibilità di esprimersi liberamente e creare amicizie profonde. Il progetto resta interamente amatoriale e gestito esclusivamente da volontari”.