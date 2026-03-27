L’ultimo saluto a Glauco Igor Prati

Il commosso addio a Glauco Igor Prati
La comunità di Capannaguzzo, e non solo, si è stretta alla famiglia di Glauco Igor Prati, il ventenne strappato alla vita in una mattina di marzo mentre era in moto sulla via Calcinaro a Cesena.
Una chiesa gremita
La chiesa era gremita e anche il sagrato su cui erano in attesa almeno cento persone. Un ultimo abbraccio accorato, commosso e sentito da parte di tutti. La perdita del giovane ha scosso anche la comunità di Cesenatico; molti gli amici e i legami che il ragazzo aveva con la vicina città del porto canale.
Oltre le porte della chiesa erano affiancaci amici, compagni di studi. Tanta e sensibile la commozione e la disperazione dei genitori. Presente anche una delegazione dell’università.
L’omaggio della scuola
Il giovane era particolarmente benvoluto al punto che l’istituto Garibaldi Da Vinci ha osservato un minuto di silenzio in sua memoria. Lì si era diplomato all’indirizzo Cat di Geometri. Inoltre gli studenti hanno organizzato una piccola raccolta fondi per la famiglia.