Druidia leva le tende da Cesenatico?

Voci di un ipotetico addio di Druidia

Quella del 2025 potrebbe essere stata l’ultima edizione di Druidia a Cesenatico. L’evento di chiara ispirazione celtica, che metteva le tende a fine stagione al parco di Ponente, potrebbe non risuonare a fine agosto.

Ancora incerte le cause della rottura che potrebbero trovare conferma in un comunicato che potrebbe essere diramato nelle prossime ore.

La prima edizione di Druidia a Cesenatico si è tenuta nel 2014. Il festival, nato dalla passione per la cultura celtica e la rievocazione storica, ha preso vita nel Parco di Ponente, che da allora è diventato la sede storica dell’evento.