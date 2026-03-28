Maltempo in Emilia-Romagna: oltre 500 interventi dei soccorsi

Si avviano alla conclusione le operazioni di soccorso legate all’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito l’Emilia-Romagna, mettendo a dura prova il territorio regionale. I Vigili del Fuoco hanno operato senza sosta per fronteggiare le numerose criticità causate da forti raffiche di vento, piogge intense e abbondanti nevicate, soprattutto nelle zone collinari e montane.

Il bilancio complessivo degli interventi evidenzia un’intensa attività nelle province maggiormente interessate: 220 interventi a Forlì-Cesena, 150 a Ravenna, 136 a Ferrara e 61 a Rimini. Le operazioni si sono concentrate principalmente sulla rimozione di alberi e rami caduti sulle strade, sul prosciugamento di aree allagate e sulla messa in sicurezza di strutture e cartellonistica danneggiate dal vento.