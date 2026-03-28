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Maltempo in Emilia-Romagna: oltre 500 interventi dei soccorsi

Anna Budini28 Marzo 2026
vigili del fuoco

Si avviano alla conclusione le operazioni di soccorso legate all’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito l’Emilia-Romagna, mettendo a dura prova il territorio regionale. I Vigili del Fuoco hanno operato senza sosta per fronteggiare le numerose criticità causate da forti raffiche di vento, piogge intense e abbondanti nevicate, soprattutto nelle zone collinari e montane.

Il bilancio complessivo degli interventi evidenzia un’intensa attività nelle province maggiormente interessate: 220 interventi a Forlì-Cesena, 150 a Ravenna, 136 a Ferrara e 61 a Rimini. Le operazioni si sono concentrate principalmente sulla rimozione di alberi e rami caduti sulle strade, sul prosciugamento di aree allagate e sulla messa in sicurezza di strutture e cartellonistica danneggiate dal vento.

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Particolarmente significativo è stato l’intervento effettuato nella notte tra il 26 e il 27 marzo lungo la E45, tra le province di Forlì-Cesena e Arezzo. Tre squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per assistere circa un centinaio di automobilisti rimasti bloccati per diverse ore a causa della neve. L’operazione è stata coordinata insieme a Polizia di Stato, carabinieri, personale ANAS e Protezione Civile, garantendo supporto e sicurezza agli utenti della strada.

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Con il miglioramento progressivo delle condizioni meteorologiche e la gestione delle ultime richieste di intervento, la situazione sta gradualmente tornando alla normalità in tutta la regione.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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