Vigili del fuoco, fiamme su un balcone in Via Litorale Marina

Alle ore 16:15 di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via Litorale Marina, nel comune di Cesenatico, per l’incendio di un appartamento situato al primo piano di un edificio condominiale.

Per l’intervento sono state mobilitate due squadre dal distaccamento di Cesena e due squadre da Savignano sul Rubicone, supportate da un’autobotte. All’arrivo sul posto, il personale operativo ha accertato che il rogo si era sviluppato su un balcone dell’abitazione.