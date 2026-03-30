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Alessandro Di Battista sul porto canale di Cesenatico

Anna Budini30 Marzo 2026
Alessandro Di Battista

Alessandro Di Battista fa tappa sul porto canale di Cesenatico, regalando ai suoi follower lo scorcio della città romagnola prima del suo appuntamento serale.

“Qui porto canale leonardesco di Cesenatico, terra abitata da uomini e donne accoglienti nonché la città del grande Marco Pantani. Adesso spaghetto poi via verso Forlì”, ha scritto sui social, accompagnando il messaggio con l’immagine del porto.

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Alessandro Di Battista

Il volto noto del panorama politico italiano si prepara infatti a salire sul palco questa sera (lunedì 30 marzo) con il suo monologo “Scomode verità”, in programma alle ore 21 al Teatro Piccolo di Forlì.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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