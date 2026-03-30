Alessandro Di Battista sul porto canale di Cesenatico

Alessandro Di Battista fa tappa sul porto canale di Cesenatico, regalando ai suoi follower lo scorcio della città romagnola prima del suo appuntamento serale.
“Qui porto canale leonardesco di Cesenatico, terra abitata da uomini e donne accoglienti nonché la città del grande Marco Pantani. Adesso spaghetto poi via verso Forlì”, ha scritto sui social, accompagnando il messaggio con l’immagine del porto.
Il volto noto del panorama politico italiano si prepara infatti a salire sul palco questa sera (lunedì 30 marzo) con il suo monologo “Scomode verità”, in programma alle ore 21 al Teatro Piccolo di Forlì.