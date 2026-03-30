Il dolore delle donne: incontro sul dolore cronico a Gatteo

Appuntamento alla Biblioteca “G. Ceccarelli”

L’incontro si terrà martedì 31 marzo alle ore 21.00 presso i locali della Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” di Gatteo. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra la biblioteca stessa e la Fondazione ISAL (Istituto di Ricerca sul Dolore), è aperta a tutta la cittadinanza con ingresso libero.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto per acquisire strumenti utili a comprendere un fenomeno complesso che riguarda da vicino migliaia di persone .

L’ospite: il Dott. William Raffaeli

A guidare il pubblico nel percorso di approfondimento sarà il Dott. William Raffaeli, figura di riferimento nel settore e presidente della Fondazione ISAL. Grazie alla sua esperienza, i partecipanti potranno esplorare diverse sfaccettature della patologia:

Definizione e cause : cos’è esattamente il dolore cronico e quali sono le patologie principali che lo generano .

Qualità della vita : l’analisi delle conseguenze fisiche e psicologiche sulla vita quotidiana dei pazienti.

Gestione e cura : le attuali possibilità di prevenzione e i percorsi terapeutici disponibili oggi .

I numeri del dolore cronico in Italia

La necessità di un incontro pubblico è supportata da dati statistici significativi: in Italia sono oltre 10 milioni le persone che convivono quotidianamente con il dolore cronico.

Di queste, circa il 60% sono donne, un dato che evidenzia una spiccata prevalenza femminile e giustifica il focus specifico dell’evento di Gatteo. Promuovere la consapevolezza è il primo passo per affrontare il problema in modo informato e condiviso, rompendo il silenzio che spesso circonda chi soffre di queste patologie.