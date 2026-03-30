Il dolore delle donne: incontro sul dolore cronico a Gatteo

“Il dolore delle donne”: a Gatteo un incontro pubblico sul dolore cronico
Il Comune di Gatteo, in provincia di Forlì-Cesena, dedica una serata di approfondimento a una condizione sanitaria tanto diffusa quanto spesso sottovalutata: il dolore cronico. L’evento, intitolato “Il dolore delle donne”, si pone l’obiettivo di informare la cittadinanza e sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema che impatta profondamente la qualità della vita, con una particolare attenzione all’universo femminile.
Appuntamento alla Biblioteca “G. Ceccarelli”
L’incontro si terrà martedì 31 marzo alle ore 21.00 presso i locali della Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” di Gatteo. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra la biblioteca stessa e la Fondazione ISAL (Istituto di Ricerca sul Dolore), è aperta a tutta la cittadinanza con ingresso libero.
L’ospite: il Dott. William Raffaeli
A guidare il pubblico nel percorso di approfondimento sarà il Dott. William Raffaeli, figura di riferimento nel settore e presidente della Fondazione ISAL. Grazie alla sua esperienza, i partecipanti potranno esplorare diverse sfaccettature della patologia:
- Definizione e cause: cos’è esattamente il dolore cronico e quali sono le patologie principali che lo generano.
- Qualità della vita: l’analisi delle conseguenze fisiche e psicologiche sulla vita quotidiana dei pazienti.
- Gestione e cura: le attuali possibilità di prevenzione e i percorsi terapeutici disponibili oggi.
I numeri del dolore cronico in Italia
La necessità di un incontro pubblico è supportata da dati statistici significativi: in Italia sono oltre 10 milioni le persone che convivono quotidianamente con il dolore cronico.
Di queste, circa il 60% sono donne, un dato che evidenzia una spiccata prevalenza femminile e giustifica il focus specifico dell’evento di Gatteo. Promuovere la consapevolezza è il primo passo per affrontare il problema in modo informato e condiviso, rompendo il silenzio che spesso circonda chi soffre di queste patologie.