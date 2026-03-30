Dutch Nazari a Cesena: concerto allo Spazio Marte il 3 aprile

Dutch Nazari in concerto a Cesena: l’unica tappa romagnola allo Spazio Marte
L’attesa è finita per gli appassionati della musica indipendente: venerdì 3 aprile 2026, lo Spazio Marte di Cesena ospiterà Dutch Nazari. L’artista padovano arriva in città per l’unica data in Romagna del suo tour primaverile, presentando dal vivo l’ultimo lavoro discografico, “Guarda le luci amore mio”.
Il ritorno di una delle voci più letterarie della scena italiana
Dutch Nazari, nato e cresciuto a Padova, si è imposto all’attenzione di pubblico e critica grazie a uno stile unico che fonde la canzone d’autore con l’attitudine rap. Dopo il successo di “Amore Povero” nel 2017 e la partecipazione al Concerto del Primo Maggio a Roma nel 2018, l’artista ha consolidato il suo percorso con oltre 70 date nei migliori club e festival nazionali.
Il nuovo album, “Guarda le luci”, uscito nell’ottobre 2025, rappresenta un nuovo capitolo artistico dove critica sociale, ironia e lirismo si intrecciano in una scrittura personale e riconoscibile.
La formazione e lo spettacolo dal vivo
Sul palco dello Spazio Marte, Dutch Nazari non sarà solo. Ad accompagnarlo ci sarà una formazione completa per restituire le sonorità stratificate dei suoi brani:
- Sicket: basso e chitarra (storico produttore dell’artista)
- Marco Campanale: batteria
- Luigi Ferrara: chitarra, synth e tastiere
L’evento promette di essere un’occasione speciale per salutare l’arrivo della Pasqua con la musica di un talento poliedrico, capace di spaziare dalle collaborazioni con i Post Nebbia a progetti tra musica e poesia.
Informazioni utili per il concerto a Cesena
- Dove: Spazio Marte, via S. Corbari 175, Cesena (FC)
- Quando: Venerdì 3 aprile 2026
- Orari: Apertura porte ore 20:00; inizio concerto ore 21:15
- Biglietti: Disponibili in prevendita attraverso il circuito TicketOne