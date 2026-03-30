Dutch Nazari a Cesena: concerto allo Spazio Marte il 3 aprile

Il ritorno di una delle voci più letterarie della scena italiana

Dutch Nazari, nato e cresciuto a Padova, si è imposto all’attenzione di pubblico e critica grazie a uno stile unico che fonde la canzone d’autore con l’attitudine rap. Dopo il successo di “Amore Povero” nel 2017 e la partecipazione al Concerto del Primo Maggio a Roma nel 2018, l’artista ha consolidato il suo percorso con oltre 70 date nei migliori club e festival nazionali.

Il nuovo album, “Guarda le luci”, uscito nell’ottobre 2025, rappresenta un nuovo capitolo artistico dove critica sociale, ironia e lirismo si intrecciano in una scrittura personale e riconoscibile.

La formazione e lo spettacolo dal vivo

Sul palco dello Spazio Marte, Dutch Nazari non sarà solo. Ad accompagnarlo ci sarà una formazione completa per restituire le sonorità stratificate dei suoi brani:

Sicket : basso e chitarra (storico produttore dell’artista)

Marco Campanale : batteria

Luigi Ferrara : chitarra, synth e tastiere

L’evento promette di essere un’occasione speciale per salutare l’arrivo della Pasqua con la musica di un talento poliedrico, capace di spaziare dalle collaborazioni con i Post Nebbia a progetti tra musica e poesia.

Informazioni utili per il concerto a Cesena