Iscrizioni centri estivi Cesenatico 2026: al via dal 1° aprile

Il servizio è rivolto a bambine, bambini, ragazze e ragazzi residenti nel territorio comunale di Cesenatico con un’età compresa tra i 3 e i 14 anni. Le famiglie interessate avranno tempo fino a giovedì 30 aprile 2026 per inoltrare la richiesta.

Le sedi e i servizi disponibili

L’offerta educativa del Comune di Cesenatico è strutturata per fasce d’età, garantendo attività specifiche e ambienti idonei per ogni periodo della crescita. I posti disponibili sono così suddivisi:

Centro estivo per l’infanzia

Dedicato ai più piccoli, il servizio si svolgerà presso la scuola dell’infanzia Arcobaleno, situata in via Vespucci n. 15.

Parco giochi estivo

Rivolto agli alunni della scuola primaria, le attività saranno ospitate presso la scuola primaria Leonardo da Vinci, in via Caboto n. 21.

Centro estivo adolescenti

Per i ragazzi delle scuole medie, il punto di riferimento sarà sempre la scuola primaria Leonardo da Vinci, in via Caboto n. 21.

Come presentare la domanda

Per l’edizione 2026, la modalità di iscrizione è esclusivamente online. Non saranno dunque accettate domande in formato cartaceo o consegnate a mano.

Ecco i passaggi necessari per completare la procedura:

Accesso: È necessario collegarsi al sito del Comune di Cesenatico nell’area tematica dedicata ai “Centri Estivi” .

Piattaforma: Le istanze devono essere inviate tramite la piattaforma dedicata “E-Civis” .

Autenticazione: Per accedere al sistema è obbligatorio il possesso delle credenziali SPID .

Nota importante: Prima di procedere con la compilazione della domanda, l’Amministrazione consiglia vivamente di consultare il bando e la carta del servizio disponibili sul sito istituzionale per verificare requisiti e dettagli organizzativi