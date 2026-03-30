Successo per la passeggiata levrieri GACI a Cesenatico

Un’onda rossa per i levrieri: i numeri dell’evento

L’evento, che ha goduto del patrocinio del Comune di Cesenatico, ha superato ogni aspettativa. I volontari hanno aggiornato il bilancio della giornata con numeri che testimoniano la grande partecipazione della comunità e degli appassionati: più di 43 levrieri e circa 70 persone ieri hanno colorato di “ROSSO GACI” la nostra città.

Il percorso: dal Parco Brumer al Porto Canale

Il punto di ritrovo è stato il Parco Bernard ed Helene Brumer, da dove il gruppo è partito per una passeggiata rilassata che ha toccato i luoghi simbolo della città. Il corteo pacifico ha raggiunto la spiaggia libera nei pressi del ristorante “Gambero Rosso” e ha proseguito lungo Viale Carducci, portando un messaggio di speranza per tutti i levrieri (Greyhound, Galgo e Podenco) in cerca di una famiglia.

L’obiettivo del GACI: adozioni e sensibilizzazione

Oltre al piacere di stare insieme, la passeggiata ha avuto lo scopo fondamentale di far conoscere la realtà dei levrieri recuperati dai paesi dove vengono spesso sfruttati per la caccia o le corse.