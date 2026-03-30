Successo per la passeggiata levrieri GACI a Cesenatico

Oltre 40 levrieri invadono Cesenatico
La tanto attesa passeggiata organizzata dal GACI (Greyhound Adopt Center Italy) ha trasformato il lungomare e le vie del centro in un palcoscenico di eleganza e amore per gli animali.
Un’onda rossa per i levrieri: i numeri dell’evento
L’evento, che ha goduto del patrocinio del Comune di Cesenatico, ha superato ogni aspettativa. I volontari hanno aggiornato il bilancio della giornata con numeri che testimoniano la grande partecipazione della comunità e degli appassionati: più di 43 levrieri e circa 70 persone ieri hanno colorato di “ROSSO GACI” la nostra città.
Il percorso: dal Parco Brumer al Porto Canale
Il punto di ritrovo è stato il Parco Bernard ed Helene Brumer, da dove il gruppo è partito per una passeggiata rilassata che ha toccato i luoghi simbolo della città. Il corteo pacifico ha raggiunto la spiaggia libera nei pressi del ristorante “Gambero Rosso” e ha proseguito lungo Viale Carducci, portando un messaggio di speranza per tutti i levrieri (Greyhound, Galgo e Podenco) in cerca di una famiglia.
L’obiettivo del GACI: adozioni e sensibilizzazione
Oltre al piacere di stare insieme, la passeggiata ha avuto lo scopo fondamentale di far conoscere la realtà dei levrieri recuperati dai paesi dove vengono spesso sfruttati per la caccia o le corse.
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Informazione: Le volontarie Giulia ed Erica sono state presenti per rispondere alle domande dei curiosi.
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Adozioni: Molti dei cani presenti erano levrieri già adottati, “ambasciatori” viventi della dolcezza di questa razza.
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Solidarietà: Durante l’evento è stato possibile sostenere i progetti di salvataggio dell’associazione attraverso l’InfoPoint dedicato.
Un ruolo centrale sarà occupato anche dal “Progetto GACI Scuola”, dedicato a bambini e ragazzi. Attraverso attività educative e momenti di confronto, il progetto mira a trasmettere valori fondamentali come il rispetto degli animali, la consapevolezza e l’empatia verso ogni essere vivente.
L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Cesenatico, a conferma dell’importanza del messaggio sociale che porta con sé: promuovere l’adozione dei levrieri, contrastare lo sfruttamento animale e costruire una cultura basata sul rispetto.
Il Greyhound Adopt Center Italy non si limita al recupero dei cani, ma lavora ogni giorno per offrire loro una nuova vita, fatta di cure, affetto e dignità. Ogni adozione rappresenta una storia che cambia, un futuro che si riscrive.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale: www.adozionilevrieri.it