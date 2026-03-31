Droni e fuochi d’artificio, Cesenatico illumina il cielo per uno show unico

Un format internazionale approda in Romagna

Per la prima volta sulla Riviera romagnola, il cielo diventerà il palcoscenico di una coreografia complessa che vede protagonisti i droni. Non si tratterà di semplici evoluzioni luminose: una flotta di droni appositamente allestiti lancerà effetti pirotecnici controllati direttamente in volo.

L’evento è firmato da PyroEmotions di Andrea Scarpato, un’eccellenza italiana nota a livello mondiale per la realizzazione di show multimediali nelle principali capitali europee e nei grandi contesti internazionali.

Tecnologia e coreografia aerea

L’integrazione tra droni, musica, luci e fuochi d’artificio tradizionali permetterà di creare:

Figure dinamiche nel cielo .

Cascate luminose ad alta quota .

Scenografie aeree di grande impatto visivo mai realizzate prima in zona .

Sicurezza e innovazione al centro del progetto

Nonostante la complessità tecnica, l’organizzazione ha posto la massima attenzione alla gestione del territorio. L’intero spettacolo è infatti progettato da un team specializzato che opera nel pieno rispetto delle normative di sicurezza aeronautica e pirotecnica. Sono stati predisposti piani di emergenza e protocolli rigorosi in stretta collaborazione con tutte le autorità competenti.

Le parole dell’Assessore Gaia Morara

L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Cesenatico tramite l’Ufficio Turismo, punta a rafforzare l’immagine della città come polo d’innovazione.

«Abbiamo scelto di investire in un format che unisce creatività e alta tecnologia per offrire a residenti e turisti un evento unico, che posiziona Cesenatico nella scena degli spettacoli internazionali più innovativi, senza rinunciare alla sicurezza e al rispetto del territorio».

L’impatto economico e turistico per Cesenatico

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è chiaro: generare una forte attenzione mediatica e attrarre nuovi flussi turistici. Questo investimento mira a produrre ricadute positive per l’intero sistema economico locale, con particolare beneficio per:

Strutture ricettive (hotel e appartamenti) .

Pubblici esercizi (bar e ristoranti) .

Attività commerciali della zona .

Con questo appuntamento, inserito ufficialmente nel calendario estivo 2026, Cesenatico si conferma una destinazione capace di proporre esperienze in linea con i grandi standard europei e mondiali.