Droni e fuochi d’artificio, Cesenatico illumina il cielo per uno show unico

Cesenatico accende il cielo: droni, luci e fuochi per uno show mai visto in riviera
Cesenatico si prepara a riscrivere le regole dell’intrattenimento estivo con un evento che promette di lasciare a bocca aperta residenti e turisti. Il 10 e l’11 luglio 2026, la città ospiterà un format spettacolare che fonde tecnologia d’avanguardia e arte pirotecnica tradizionale.
Un format internazionale approda in Romagna
Per la prima volta sulla Riviera romagnola, il cielo diventerà il palcoscenico di una coreografia complessa che vede protagonisti i droni. Non si tratterà di semplici evoluzioni luminose: una flotta di droni appositamente allestiti lancerà effetti pirotecnici controllati direttamente in volo.
L’evento è firmato da PyroEmotions di Andrea Scarpato, un’eccellenza italiana nota a livello mondiale per la realizzazione di show multimediali nelle principali capitali europee e nei grandi contesti internazionali.
Tecnologia e coreografia aerea
L’integrazione tra droni, musica, luci e fuochi d’artificio tradizionali permetterà di creare:
- Figure dinamiche nel cielo.
- Cascate luminose ad alta quota.
- Scenografie aeree di grande impatto visivo mai realizzate prima in zona.
Sicurezza e innovazione al centro del progetto
Nonostante la complessità tecnica, l’organizzazione ha posto la massima attenzione alla gestione del territorio. L’intero spettacolo è infatti progettato da un team specializzato che opera nel pieno rispetto delle normative di sicurezza aeronautica e pirotecnica. Sono stati predisposti piani di emergenza e protocolli rigorosi in stretta collaborazione con tutte le autorità competenti.
Le parole dell’Assessore Gaia Morara
L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Cesenatico tramite l’Ufficio Turismo, punta a rafforzare l’immagine della città come polo d’innovazione.
«Abbiamo scelto di investire in un format che unisce creatività e alta tecnologia per offrire a residenti e turisti un evento unico, che posiziona Cesenatico nella scena degli spettacoli internazionali più innovativi, senza rinunciare alla sicurezza e al rispetto del territorio».
L’impatto economico e turistico per Cesenatico
L’obiettivo dell’amministrazione comunale è chiaro: generare una forte attenzione mediatica e attrarre nuovi flussi turistici. Questo investimento mira a produrre ricadute positive per l’intero sistema economico locale, con particolare beneficio per:
- Strutture ricettive (hotel e appartamenti).
- Pubblici esercizi (bar e ristoranti).
- Attività commerciali della zona.
Con questo appuntamento, inserito ufficialmente nel calendario estivo 2026, Cesenatico si conferma una destinazione capace di proporre esperienze in linea con i grandi standard europei e mondiali.