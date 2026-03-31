Estate 2026 a Cesenatico: grandi concerti da Dargen D’Amico a Alfa

Il calendario dei principali eventi a Cesenatico

La città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, toccando i punti nevralgici del territorio: dalla spiaggia di Piazza Costa al verde del Parco di Ponente, fino allo Stadio Comunale.

Giugno: Dargen D’Amico per la Notte Rosa

Il via ufficiale ai grandi appuntamenti sarà il 20 giugno. In occasione della Notte Rosa, Piazza Costa ospiterà il concerto gratuito di Dargen D’Amico. L’artista, reduce dai successi sanremesi, porterà la sua energia e il suo stile unico nel cuore della città per una serata di festa fronte mare.

Luglio: Dalla sperimentazione di Cosmo alla storia con Patty Pravo

Luglio sarà il mese più denso di appuntamenti originali:

5 Luglio (Parco Ponente): Un evento speciale con Cosmo . Il suo “Matinée Tour” alla Fonte sarà un’esperienza immersiva che inizierà all’alba per proseguire fino al pomeriggio, trasformando il parco in una dancefloor naturale.

10 Luglio (Arena Cappuccini): Spazio alla creatività multidisciplinare con Mattia Labadessa . Il cantautore e illustratore terrà un evento speciale in una delle cornici più intime della città.

24 Luglio (Arena Cappuccini): Un appuntamento con la storia della musica italiana. Sul palco salirà Patty Pravo, un’icona senza tempo pronta a regalare un’atmosfera magica sotto le stelle.

Agosto: Il gran finale con Alfa allo Stadio Moretti

Il culmine dell’estate sarà il 15 agosto. Per Ferragosto, le luci dello Stadio Comunale “A. Moretti” si riaccenderanno per la grande musica dal vivo. Il protagonista sarà Alfa, il giovane artista che sta scalando le classifiche, pronto a far cantare migliaia di fan per l’appuntamento più atteso della stagione.

Una programmazione in continuo aggiornamento

Questi grandi nomi sono solo l’inizio. Il Sindaco ha confermato che nelle prossime settimane verrà annunciato il resto del cartellone, che includerà la rassegna Ribalta Marea e numerose altre iniziative diffuse sul territorio.