Il meteo nella prima settimana di aprile in Romagna

L’incognita meteo che porta al week end
L’incognita meteo pesa sui primi giorni di aprile vista la Pasqua così ravvicinata. Emilia Romagna Meteo fornisce alcune previsioni circa l’andamento atmosferico e delle temperature.
Prima settimana di Aprile
Il mese di Aprile si aprirà con un nuovo impulso freddo che riporterà un aumento delle precipitazioni, dalla Romagna verso l’Emilia, nelle zone dell’Appennino, con quota neve intorno ai 800/900 metri, e venti di Bora con mare mosso.
Ultimi rovesci nella mattinata di Giovedì 2 Aprile poi gradualmente le schiarite inizieranno ad aumentare a partire dall’Emilia.
Temperature in calo
La giornata più fredda quella del 1° Aprile con massime anche sotto i +11 gradi su Romagna, più alte su Emilia occidentale e lungo il Po, aumento termico netto da Venerdì 3. Un fatto che fa ben sperare in vista del week end.