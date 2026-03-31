Scomparsa Hana a Forlì: l’appello per la 15enne

Appello per Hana: la 15enne scomparsa da Forlì potrebbe trovarsi a Milano
C’è grande apprensione per le sorti di Hana, una ragazza di soli 15 anni di cui non si hanno più notizie dallo scorso venerdì 27 marzo. La giovane è scomparsa da Forlì, ma secondo le ultime indiscrezioni e le ricerche in corso, potrebbe essersi spostata verso la Lombardia, in particolare nell’area di Milano.
L’associazione Penelope ODV, che fornisce supporto alle famiglie delle persone scomparse, ha lanciato un accorato appello sui social, invitando chiunque possa averla vista a farsi avanti immediatamente.
L’identikit della giovane: come riconoscerla
Per facilitare le ricerche, i familiari e le autorità hanno diffuso una descrizione dettagliata della giovane. Hana è alta circa 1,60 metri e ha una corporatura esile. Al momento della scomparsa, aveva con sé uno zaino di colore verde militare.
La foto diffusa mostra una ragazza dai capelli scuri e ricci. Ogni dettaglio, anche quello che può sembrare insignificante, potrebbe rivelarsi decisivo per riportarla a casa.
Cosa fare in caso di avvistamento
Le autorità raccomandano la massima collaborazione cittadina. Chiunque ritenga di aver visto Hana o abbia informazioni utili sul suo possibile percorso tra Forlì e Milano è pregato di non perdere tempo.
Numeri utili da contattare
Per segnalazioni urgenti, è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
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112: Numero Unico di Emergenza delle Forze dell’Ordine.
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347 5324925: Numero dell’Associazione Penelope (referente territoriale).
L’invito rivolto agli utenti del web è quello di condividere il più possibile questo appello per aumentare le probabilità di un ritrovamento rapido e sicuro.