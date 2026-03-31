Scomparsa Hana a Forlì: l’appello per la 15enne

L’associazione Penelope ODV, che fornisce supporto alle famiglie delle persone scomparse, ha lanciato un accorato appello sui social, invitando chiunque possa averla vista a farsi avanti immediatamente.

L’identikit della giovane: come riconoscerla

Per facilitare le ricerche, i familiari e le autorità hanno diffuso una descrizione dettagliata della giovane. Hana è alta circa 1,60 metri e ha una corporatura esile. Al momento della scomparsa, aveva con sé uno zaino di colore verde militare.

La foto diffusa mostra una ragazza dai capelli scuri e ricci. Ogni dettaglio, anche quello che può sembrare insignificante, potrebbe rivelarsi decisivo per riportarla a casa.

Cosa fare in caso di avvistamento

Le autorità raccomandano la massima collaborazione cittadina. Chiunque ritenga di aver visto Hana o abbia informazioni utili sul suo possibile percorso tra Forlì e Milano è pregato di non perdere tempo.

Numeri utili da contattare

Per segnalazioni urgenti, è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:

112 : Numero Unico di Emergenza delle Forze dell’Ordine.

347 5324925: Numero dell’Associazione Penelope (referente territoriale).

L’invito rivolto agli utenti del web è quello di condividere il più possibile questo appello per aumentare le probabilità di un ritrovamento rapido e sicuro.