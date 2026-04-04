Ponente, materiale naturale e non sporcizia: la foto di un cittadino

Nella giornata di oggi, sabato 4 aprile, un cittadino ha pubblicato sui social una foto della spiaggia di Ponente, alludendo alla presenza di sporcizia.
Nel post, infatti, il cittadino propone al sindaco di far uscire anche nella giornata di oggi le ruspe per raccogliere la sporcizia così da non ritrovarsela in estate.
Molto probabilmente, però, si tratta degli effetti delle ultime mareggiate. Dalla foto pare chiaro si tratti di materiale naturale, brutto da vedere, ma fortunatamente non di plastica.