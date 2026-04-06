Caro carburanti, conseguenze anche sul costo dei voli

La guerra in Iran sta avendo risvolti e ripercussioni importanti in vari ambiti, tra cui quello del settore energetico.

La carenza di carburante, causata anche dal blocco quasi totale dello stretto di Hormuz, ha raggiunto proporzioni globali.

Su questi presupposti, aumento dei prezzi di benzina e gas e così anche di tutto il comprato viaggi, biglietti aerei inclusi.