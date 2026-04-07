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Balenottera avvistata nell’Adriatico: spettacolo raro a Pasquetta IL VIDEO

Anna Budini7 Aprile 2026
balenottera

Un avvistamento davvero straordinario ha regalato emozione e meraviglia nelle acque del mare Adriatico. Nella giornata di ieri (lunedì 6 aprile), una balenottera è stata avvistata a circa 60/70 miglia in direzione Sud a Rimini, sorprendendo chi ha avuto la fortuna di assistere alla scena.

L’evento, raro e affascinante, è stato ripreso in video, testimoniando la presenza di questo cetaceo nel mare Adriatico. Le immagini (pubblicate dal Comune di Rimini) mostrano chiaramente l’imponenza dell’animale mentre emerge tra le onde, offrendo uno spettacolo unico nel suo genere.

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Questo incontro speciale si inserisce in un contesto già suggestivo, fatto di giornate calde e clima primaverile, rendendo la Pasquetta ancora più memorabile.

Guarda il video dell’avvistamento della balenottera nell’Adriatico.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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