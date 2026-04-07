Balenottera avvistata nell’Adriatico: spettacolo raro a Pasquetta IL VIDEO

Un avvistamento davvero straordinario ha regalato emozione e meraviglia nelle acque del mare Adriatico. Nella giornata di ieri (lunedì 6 aprile), una balenottera è stata avvistata a circa 60/70 miglia in direzione Sud a Rimini, sorprendendo chi ha avuto la fortuna di assistere alla scena.

L’evento, raro e affascinante, è stato ripreso in video, testimoniando la presenza di questo cetaceo nel mare Adriatico. Le immagini (pubblicate dal Comune di Rimini) mostrano chiaramente l’imponenza dell’animale mentre emerge tra le onde, offrendo uno spettacolo unico nel suo genere.