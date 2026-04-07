Coppa Giovani Ocr, tappa italiana a Cesenatico: i risultati

Gli atleti

– Enea Rossi dei Bad Boars, e Nina Galassi dei Rooster nella categoria 6/7 anni;

– Zaza Andrea di Fun Race e Allison Rinaldi dei Rooster nella categoria 8/9 anni;

-Leonardo Bonifacio, Anna Corazzati e Giada Bonifacio, tutti e tre della squadra Rooster di Cesenatico, sono stati i vincitori della categoria 10/11 e 12/13 anni.

Rooster anche i vincitori delle categorie 14/15 anni che ha visto primeggiare:

-Manuel Alessi;

-Sara Catrani.

Questa gara ha permesso tutti i Rooster di prepararsi al meglio per la gara di Campionato Italiano che si svolgerà il 14 giugno a Pontedera in provincia di Pisa, e vedrà tra i protagonisti Sara Catrani già protagonista a livello nazionale assoluto, oltre che Manuel Alessi che si sta dimostrando un atleta in costante crescita.

Sicuramente della partita per il titolo dobbiamo menzionare anche:

-Roberto Bruno;

-Manuel Cesari

nella categoria 14/15 anni, entrambi atleti che stanno vincendo molte gare.