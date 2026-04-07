Coppa Giovani Ocr, tappa italiana a Cesenatico: i risultati

Tappa italiana, i partecipanti
Si è svolta domenica scorsa a Cesenatico presso la palestra Bloom, la tappa Italiana della Coppa Giovani Ocr di Fiocr dove erano impegnati oltre 50 ragazzini tra i 6 ed i 15 anni di età, che si sono destreggiati nel superamento di 15 ostacoli come sospensioni , equilibri, dimostrando tanto impegno e sorrisi.
Gli atleti
– Enea Rossi dei Bad Boars, e Nina Galassi dei Rooster nella categoria 6/7 anni;
– Zaza Andrea di Fun Race e Allison Rinaldi dei Rooster nella categoria 8/9 anni;
-Leonardo Bonifacio, Anna Corazzati e Giada Bonifacio, tutti e tre della squadra Rooster di Cesenatico, sono stati i vincitori della categoria 10/11 e 12/13 anni.
Rooster anche i vincitori delle categorie 14/15 anni che ha visto primeggiare:
-Manuel Alessi;
-Sara Catrani.
Questa gara ha permesso tutti i Rooster di prepararsi al meglio per la gara di Campionato Italiano che si svolgerà il 14 giugno a Pontedera in provincia di Pisa, e vedrà tra i protagonisti Sara Catrani già protagonista a livello nazionale assoluto, oltre che Manuel Alessi che si sta dimostrando un atleta in costante crescita.
Sicuramente della partita per il titolo dobbiamo menzionare anche:
-Roberto Bruno;
-Manuel Cesari
nella categoria 14/15 anni, entrambi atleti che stanno vincendo molte gare.
OCR, verso le Olimpiadi
Da alcuni anni l’OCR è presente a Cesenatico presso la Bloom con il coach Marco Rinaldi , ed è uno sport che appassiona tutti i ragazzi che vogliono far crescere le loro capacità coordinative e atletiche superando muri, salendo su una corda, appendendosi a degli anelli o sbarre alternando la corsa.
Uno sport nuovo che entrerà’ come disciplina nelle Olimpiadi 2028 nel Pentathlon Moderno.