Elezioni a Cesenatico. Prove di coalizione con i 5 Stelle

Visita a sorpresa del senatore Croatti
Eppur qualcosa si muove. Prove di coalizione nel panorama di centro sinistra. Pare che nelle scorse settimane il senatore riminese dei 5 stelle Marco Croatti abbia fatto una visita fuori stagione in spiaggia a Cesenatico. Direzione ponente, più precisamente Bagno Adria; obiettivo convincere Alberto Papperini a tornare in campo.
Prove di tandem con i 5 stelle
La strategia è quella di far tornare nella scheda elettorale delle prossime lezioni comunali del 2027 il simbolo del M5S con il traino dell’ex consigliere dei 5 stelle. Non uno qualsiasi ma il candidato che, al suo debutto nella scena politica cittadina, ottenne il maggior numero di preferenze in Italia.
Quello che si prospettava era una coalizione M5S con la Lista Civica di Cesenatico.
Ma Papperini, seppur tentato dalla strategia auspicata, non ha accettato per motivi personali.
Le voci, non sono state confermate dagli interessati ma neanche smentite.