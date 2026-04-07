Manutenzione straordinaria del verde da 600mila euro

Piazza Volta e interventi puntuali sui viali

Il progetto prevede la riqualificazione di piazza Volta e di punti che necessitano manutenzioni mirate lungo i viali principali di Cesenatico. Gli interventi puntuali prevedono la rimozione di arbusti a fine ciclo, cartelli segnaletici superati; l’inserimento di aree gioco e workout a Bagnarola nel parco via delle Rose, in piazza Matteotti e viale Bernini. Si prevede la riqualificazione della fontana e delle aiuole di pertinenza del Palazzo del Turismo in via Roma; si procederà anche a eventuali interventi puntuali di alcuni incroci e aiuole di via Euclide, via Alberti, e la rotonda di viale Anita Garibaldi.

“Si vedono già i primi apprezzabili risultati di questo importante intervento che ha avuto un impatto deciso ma discreto su Piazza delle Conserve: il colpo d’occhio è decisamente migliore senza stravolgere l’anima di uno dei luoghi storici di Cesenatico. Nei prossimi giorni i lavori si sposteranno sui Giardini al Mare”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.