Notturnali in Malatestiana: visita spettacolo a Cesena l’11 aprile

Un viaggio nel tempo con Malatesta Novello

L’esperienza non è una semplice visita guidata, ma un vero e proprio viaggio teatrale. Sarà lo stesso Signore di Cesena, Domenico Malatesta Novello, ad accogliere il pubblico per raccontare la storia del suo inestimabile dono alla città.

L’attore-guida Paolo Summaria vestirà i panni del nobile fondatore, conducendo gli ospiti attraverso un gioco scenico che unisce una rigorosa narrazione storica a suggestivi equivoci spazio-temporali. Il tutto sarà reso ancora più emozionante dalla luce calda e morbida delle candele, che illuminerà gli arredi originali e la dotazione libraria intatta della biblioteca.

Il valore unico della Biblioteca Malatestiana

Partecipare ai Notturnali significa immergersi in un gioiello architettonico unico al mondo. La Malatestiana vanta infatti primati straordinari:

È stata la prima biblioteca civica al mondo .

È l’unica rimasta totalmente intatta nella struttura e negli arredi .

Dal 2005 è inserita nel Registro Memoria del Mondo dell’Unesco , primo sito in Italia a ottenere questo riconoscimento e tuttora l’unico in Emilia-Romagna .

Informazioni utili: prezzi e prenotazioni

Data la natura esclusiva dell’evento e la disponibilità limitata di posti, la prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata online.

Costi del biglietto

La partecipazione ha un costo di 16 euro a persona, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini fino a 6 anni.

Come prenotare e contatti

I biglietti sono acquistabili direttamente al link: bit.ly/notturnaliprenotazione.

Per ulteriori dettagli e assistenza, è possibile contattare l’Ufficio Turistico IAT Cesena al numero 0547 356327. Gli uffici sono aperti nei seguenti orari: