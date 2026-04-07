Notturnali in Malatestiana: visita spettacolo a Cesena l’11 aprile

I Notturnali in Malatestiana: la magia della visita-spettacolo a lume di candela
Tornano gli attesi appuntamenti con i Notturnali alla Biblioteca Malatestiana di Cesena. Sabato 11 aprile, alle ore 20:00, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire la “Memoria del Mondo” in un’atmosfera sospesa nel tempo, grazie alle visite-spettacolo organizzate dalla DMC dei Percorsi del Savio.
Un viaggio nel tempo con Malatesta Novello
L’esperienza non è una semplice visita guidata, ma un vero e proprio viaggio teatrale. Sarà lo stesso Signore di Cesena, Domenico Malatesta Novello, ad accogliere il pubblico per raccontare la storia del suo inestimabile dono alla città.
L’attore-guida Paolo Summaria vestirà i panni del nobile fondatore, conducendo gli ospiti attraverso un gioco scenico che unisce una rigorosa narrazione storica a suggestivi equivoci spazio-temporali. Il tutto sarà reso ancora più emozionante dalla luce calda e morbida delle candele, che illuminerà gli arredi originali e la dotazione libraria intatta della biblioteca.
Il valore unico della Biblioteca Malatestiana
Partecipare ai Notturnali significa immergersi in un gioiello architettonico unico al mondo. La Malatestiana vanta infatti primati straordinari:
- È stata la prima biblioteca civica al mondo.
- È l’unica rimasta totalmente intatta nella struttura e negli arredi.
- Dal 2005 è inserita nel Registro Memoria del Mondo dell’Unesco, primo sito in Italia a ottenere questo riconoscimento e tuttora l’unico in Emilia-Romagna.
Informazioni utili: prezzi e prenotazioni
Data la natura esclusiva dell’evento e la disponibilità limitata di posti, la prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata online.
Costi del biglietto
La partecipazione ha un costo di 16 euro a persona, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini fino a 6 anni.
Come prenotare e contatti
I biglietti sono acquistabili direttamente al link: bit.ly/notturnaliprenotazione.
Per ulteriori dettagli e assistenza, è possibile contattare l’Ufficio Turistico IAT Cesena al numero 0547 356327. Gli uffici sono aperti nei seguenti orari:
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Dal lunedì al sabato: 09:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00.
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Domenica: 09:00 – 15:00.