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Omicidio a Forlì: uomo ucciso a coltellate in macelleria

Anna Budini7 Aprile 2026
ambulanza

Tragedia nella notte a Forlì, in via Ravegnana, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato accoltellato al culmine di una violenta lite scoppiata all’interno di una macelleria. Sul luogo del delitto sono intervenute le pattuglie della Polizia, insieme al magistrato di turno e agli specialisti della Scientifica giunti da Bologna per effettuare i rilievi.

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A lanciare l’allarme, intorno alle 2 tra lunedì 6 e martedì 7 aprile, sarebbe stato lo stesso presunto aggressore, un uomo nordafricano di 36 anni. La vittima, un 45enne straniero irregolare, è stata colpita più volte con un’arma da taglio. Il sospettato si trova ora in Questura, dove è in attesa di essere interrogato dagli investigatori della Squadra Mobile.

All’arrivo sul posto, gli agenti hanno dovuto forzare l’ingresso dell’attività commerciale. All’interno hanno trovato una persona ferita e, dietro al bancone, il corpo senza vita della vittima. Il cadavere presentava numerose ferite da coltello e segni evidenti di colluttazione.

Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti anche i sanitari del 118, il medico legale, la Squadra Mobile e il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Bologna e Forlì per i rilievi e gli accertamenti necessari.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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