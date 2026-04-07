Omicidio a Forlì: uomo ucciso a coltellate in macelleria

A lanciare l’allarme, intorno alle 2 tra lunedì 6 e martedì 7 aprile, sarebbe stato lo stesso presunto aggressore, un uomo nordafricano di 36 anni. La vittima, un 45enne straniero irregolare, è stata colpita più volte con un’arma da taglio. Il sospettato si trova ora in Questura, dove è in attesa di essere interrogato dagli investigatori della Squadra Mobile.

All’arrivo sul posto, gli agenti hanno dovuto forzare l’ingresso dell’attività commerciale. All’interno hanno trovato una persona ferita e, dietro al bancone, il corpo senza vita della vittima. Il cadavere presentava numerose ferite da coltello e segni evidenti di colluttazione.

Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti anche i sanitari del 118, il medico legale, la Squadra Mobile e il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Bologna e Forlì per i rilievi e gli accertamenti necessari.