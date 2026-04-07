Operation Wowser a Cesenatico: Documentario Inedito sulla Liberazione

L’incontro, a ingresso libero, permetterà di visionare materiali video rimasti dimenticati per oltre 75 anni e riscoperti solo di recente.

Il documentario: la riscoperta di un segreto storico

L’opera è stata realizzata dall’Associazione Senio River 1944-1945 APS e raccoglie filmati rarissimi che documentano la liberazione delle coste romagnole e l’offensiva aerea della primavera del 1945.

Queste immagini mostrano il territorio a ridosso dei fiumi Senio e Santerno durante quello che è considerato il più terrificante bombardamento aereo della storia italiana, operazione che gli Alleati battezzarono, appunto, “Operation Wowser”.

Il ruolo strategico di Cesenatico nel 1945

Il legame tra Cesenatico e questa operazione militare è profondo e diretto. Il video-documento rivela come la cittadina balneare non fu solo spettatrice del passaggio del fronte, ma un fulcro operativo essenziale:

Punto di partenza: La rotta d’attacco dei bombardieri alleati iniziava proprio sopra il cielo di Cesenatico .

Base aerea: In città era situata una delle basi di partenza dei cacciabombardieri impiegati nell’attacco .

Riprese originali: Il filmato include sequenze inedite della liberazione delle coste locali .

Approfondimento storico con Marco Dalmonte

La proiezione sarà introdotta e commentata da Marco Dalmonte, presidente dell’Associazione Senio River. L’esperto guiderà il pubblico attraverso la visione dei filmati, arricchendo le immagini con dettagli tecnici, tattici e storici per contestualizzare la violenza dell’offensiva e l’importanza strategica della zona nel contesto della fine della Seconda Guerra Mondiale.

L’evento è organizzato dall’ANPI Cesenatico in collaborazione con la CGIL Forlì-Cesena e gode del patrocinio del Comune di Cesenatico.