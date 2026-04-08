Emergenza rifiuti sulle spiagge: l’indagine Beach Litter 2026

Emergenza Spiagge 2026: Plastica e Mozziconi soffocano i mari italiani

In previsione della Giornata Nazionale del Mare (11 aprile) e della storica mobilitazione “Spiagge e Fondali Puliti 2026”, Legambiente ha diffuso i nuovi dati dell’indagine Beach Litter. Il quadro che emerge è un vero e proprio “SOS” per i nostri litorali: la plastica domina ancora le classifiche, seguita da una piaga difficile da eradicare: i mozziconi di sigaretta.

La classifica dei rifiuti: plastica e “cicche” al primo posto

L’indagine evidenzia una concentrazione di rifiuti preoccupante. Sebbene la sensibilità ambientale sia in crescita, i numeri raccontano una realtà diversa:

1° Posto – Plastica: Resta il materiale più scovato con 61.785 frammenti rinvenuti.

2° Posto – Mozziconi: Oltre 50.000 unità raccolte in 653 transetti, con una media di 77 cicche ogni 100 metri lineari di spiaggia.