Emergenza rifiuti sulle spiagge: l’indagine Beach Litter 2026

Emergenza Spiagge 2026: Plastica e Mozziconi soffocano i mari italiani
In previsione della Giornata Nazionale del Mare (11 aprile) e della storica mobilitazione “Spiagge e Fondali Puliti 2026”, Legambiente ha diffuso i nuovi dati dell’indagine Beach Litter. Il quadro che emerge è un vero e proprio “SOS” per i nostri litorali: la plastica domina ancora le classifiche, seguita da una piaga difficile da eradicare: i mozziconi di sigaretta.
La classifica dei rifiuti: plastica e “cicche” al primo posto
L’indagine evidenzia una concentrazione di rifiuti preoccupante. Sebbene la sensibilità ambientale sia in crescita, i numeri raccontano una realtà diversa:
1° Posto – Plastica: Resta il materiale più scovato con 61.785 frammenti rinvenuti.
2° Posto – Mozziconi: Oltre 50.000 unità raccolte in 653 transetti, con una media di 77 cicche ogni 100 metri lineari di spiaggia.
Sos mozziconi: 12 anni di monitoraggio (2014-2026)
L’allarme mozziconi sulle spiagge italiane non è un fenomeno isolato, ma una tendenza confermata dall’ultimo monitoraggio di Legambiente che copre ben 12 anni di lavoro.
I numeri del fumo in spiaggia
Su un totale di 57.099 “rifiuti da fumo” (categoria che include anche accendini e pacchetti), le 50.053 cicche individuate costituiscono l’87% del totale. Nonostante il Collegato Ambientale preveda dal 2014 multe dai 30 ai 300 euro, il timore delle sanzioni non sembra scoraggiare l’abbandono dei filtri sulla sabbia.
Il confronto con il resto d’Europa
Il problema travalica i confini nazionali. Secondo il Digital Report del Marine LitterWatch dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (marzo 2026):
Nel Mar Baltico, i mozziconi rappresentano l’11,6% di tutti i rifiuti.
Seguono per criticità il Mar Nero e le coste dell’Oceano Atlantico nord-orientale.
Biodiversità a rischio: le specie minacciate
L’impatto di questi rifiuti non è solo estetico ma rappresenta un pericolo letale per la fauna locale. Le sostanze tossiche e la microplastica derivante dai filtri colpiscono in particolare:
tartarughe Caretta caretta: che rischiano l’ingestione dei residui.
Fratino: il piccolo uccello che nidifica sulle spiagge, minacciato dal degrado del suo habitat.
Mentre molti Comuni italiani stanno correndo ai ripari con ordinanze anti-fumo, la sfida resta quella di trasformare il comportamento collettivo per proteggere un ecosistema sempre più fragile.