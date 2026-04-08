Escale à Sète Cesenatico trionfa, successo per le vele storiche

Un’affluenza record per la cultura del mare

Grazie anche alle favorevoli condizioni meteo, l’evento biennale ha registrato numeri da capogiro, con una stima di circa 600.000 presenze durante l’intera settimana di festeggiamenti. In questo contesto di grande visibilità, la delegazione di Cesenatico ha ricoperto un ruolo di primo piano, rappresentando con orgoglio le tradizioni marinare della penisola.

Il Museo della Marineria e l’Associazione Vele al Terzo

Il cuore pulsante della presenza romagnola è stato lo stand coordinato dal Museo della Marineria, dall’Ufficio Turismo del Comune e dalla neonata Associazione Vele al Terzo. Lo spazio espositivo è stato costantemente animato da una folla di visitatori incuriositi dalle dimostrazioni dal vivo delle antiche tecniche locali.

Tra le attività che hanno riscosso maggior successo figurano:

Tintura delle vele: laboratori quotidiani realizzati con terre colorate .

Riparazione delle reti: dimostrazioni pratiche a cura dei soci dell’associazione e del personale del museo .

Promozione turistica e premi in palio

Non solo cultura, ma anche una strategia mirata di marketing territoriale. Grazie alla collaborazione con l’ADAC (Associazione degli Albergatori), sono stati messi in palio alcuni soggiorni a Cesenatico. I sorteggi, organizzati dal personale dell’Ufficio Turismo, hanno attirato numerosi partecipanti, ai quali è stato distribuito materiale informativo e promozionale per incentivare le vacanze sulla costa romagnola.

Diplomazia e scambi internazionali

Il festival è stato anche teatro di importanti momenti istituzionali. Il Comandante del “Corsaro II”, imbarcazione da regata della Marina Militare, ha consegnato all’Assessore alla Cultura Emanuela Pedulli una medaglia commemorativa. Un gesto simbolico che lega Sète alla storia di Agostino Straulino, leggenda della vela a cui il Museo della Marineria ha dedicato recentemente una mostra.

Inoltre, l’evento ha permesso di porre le basi per future collaborazioni europee e scambi di buone pratiche, consolidando il ruolo del Museo della Marineria come risorsa strategica per lo sviluppo della città.

l’Assessore Emanuela Pedulli, sottolineando il legame profondo tra l’Italia e la città francese, unite da storie di immigrazione e cultura marittima, ha dichiarato: