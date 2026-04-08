Ex Arrigoni Cesena: il piano di rigenerazione urbana da 20 milioni

Ex Arrigoni, da area industriale a nuovo cuore pulsante di Cesena: ecco tutti i servizi
L’area antistante la stazione ferroviaria di Cesena si prepara a una trasformazione radicale. Quello che per anni è stato percepito solo come un luogo di passaggio sta per diventare un esempio compiuto di rigenerazione urbana, un nuovo punto di riferimento per la città che unisce servizi, cultura e innovazione.
Con un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro, il progetto “Cesena Sarà” darà vita a un sistema integrato di spazi pensati per essere vissuti durante tutto l’arco della giornata.
Un comparto strategico tra storia e futuro
L’area dell’Ex Arrigoni ha una storia profonda legata all’identità produttiva di Cesena. Nel 1927, Giorgio Sanguinetti ampliò qui gli impianti che, negli anni ’30, arrivarono a impiegare circa 5 mila lavoratori. Dopo il trasferimento delle attività negli anni ’60 e una prima riqualificazione negli anni ’80, oggi il comparto si rivela strategico per la sua forte vocazione educativa, data la presenza dei licei e del Dipartimento di Psicologia.
La nuova piazza-giardino e la mobilità sostenibile
Il recupero dell’area non riguarda solo gli edifici, ma anche la vivibilità esterna e l’interconnessione con il centro città.
Spazi per lo sport e il tempo libero
Piazzale Karl Marx cambierà volto diventando una “piazza verde” dotata di:
- Vialetti e quinte fiorite per il relax e il passaggio.
- Aree fitness e campo da pallavolo per promuovere lo sport all’aperto.
- Un campo da basket (lato Cubo) attrezzato anche per eventi e spettacoli pubblici.
- Un punto ristoro all’aperto suggestivo per la socializzazione.
Le parole del Sindaco Enzo Lattuca:
“Se potessimo vedere un “time laps” della vita in questa piazza vedremmo un gran movimento fin dalla mattina di studenti, alle 16 ragazzi che vanno agli allenamenti nelle palestre, poi nelle ore serali nulla. Ci piacerebbe invece vedere i cittadini continuare a vivere questa parte della città fino a sera grazie alle iniziative commerciali dei privati”
Nuove connessioni ciclabili
Una nuova pista ciclabile percorrerà viale Europa, collegando la stazione ferroviaria e la piazza giardino con la nuova Autostazione, facilitando gli spostamenti di pendolari e studenti.
I nuovi servizi: lavoro, innovazione e cultura
All’interno dell’immobile Ex Arrigoni troveranno sede funzioni fondamentali per la crescita del territorio.
- Centro per l’Impiego: attualmente in via Rasi Spinelli, si trasferirà qui con piena operatività prevista da settembre 2026.
- CesenaLab: l’incubatore d’impresa si sposterà dall’attuale sede di via Martiri della Libertà a partire dal 1° luglio 2027.
- Auditorium cittadino: l’attuale aula Magna di Psicologia sarà trasformata in un nuovo spazio culturale a disposizione della città.
Il ruolo dell’Università e del terzo settore
Nonostante il progressivo trasferimento di Psicologia verso il nuovo Campus nell’area dell’ex Zuccherificio, l’Università manterrà una presenza significativa. Entro agosto 2026, il Comune rientrerà in possesso di vari locali che verranno destinati a:
- Sale studio per gli studenti, gestite anche tramite convenzioni con associazioni studentesche.
- Associazioni locali e realtà del terzo settore per progetti di innovazione sociale.
Questo mix di funzioni garantirà che l’area Ex Arrigoni non sia più un “ambito marginale”, ma un quartiere dinamico capace di integrare formazione, lavoro e socialità