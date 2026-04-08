Ex Arrigoni Cesena: il piano di rigenerazione urbana da 20 milioni

Ex Arrigoni, da area industriale a nuovo cuore pulsante di Cesena: ecco tutti i servizi

L’area antistante la stazione ferroviaria di Cesena si prepara a una trasformazione radicale. Quello che per anni è stato percepito solo come un luogo di passaggio sta per diventare un esempio compiuto di rigenerazione urbana, un nuovo punto di riferimento per la città che unisce servizi, cultura e innovazione.