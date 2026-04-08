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Gabbiani e rifiuti in viale Mazzini: emergenza quotidiana a Cesenatico

Anna Budini8 Aprile 2026
rifiuti, gabbiani

In viale Mazzini, a Cesenatico, il problema dei gabbiani che frugano nell’immondizia è ormai diventato una costante quotidiana. Anche oggi, infatti, i marciapiedi si sono presentati con uno scenario tutt’altro che decoroso, offrendo ai residenti e ai passanti una vera e propria cartolina di degrado urbano.

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rifiuti, gabbiani

I gabbiani, attratti dai rifiuti lasciati nei sacchi o nei bidoni non adeguatamente chiusi, spargono immondizia lungo la strada, creando disordine, cattivi odori e disagi igienici. Una situazione che si ripete sempre più spesso e che solleva preoccupazioni tra i cittadini, soprattutto considerando la vicinanza con il porto canale di Cesenatico, una delle zone più frequentate e rappresentative della città.

Alcune immagini scattate sul posto sono risultate talmente poco decorose da non poter essere pubblicate. Anche quelle condivisibili, tuttavia, mostrano chiaramente una condizione che molti definiscono vergognosa e indegna per una località turistica.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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