Gabbiani e rifiuti in viale Mazzini: emergenza quotidiana a Cesenatico

In viale Mazzini, a Cesenatico, il problema dei gabbiani che frugano nell’immondizia è ormai diventato una costante quotidiana. Anche oggi, infatti, i marciapiedi si sono presentati con uno scenario tutt’altro che decoroso, offrendo ai residenti e ai passanti una vera e propria cartolina di degrado urbano.
I gabbiani, attratti dai rifiuti lasciati nei sacchi o nei bidoni non adeguatamente chiusi, spargono immondizia lungo la strada, creando disordine, cattivi odori e disagi igienici. Una situazione che si ripete sempre più spesso e che solleva preoccupazioni tra i cittadini, soprattutto considerando la vicinanza con il porto canale di Cesenatico, una delle zone più frequentate e rappresentative della città.
Alcune immagini scattate sul posto sono risultate talmente poco decorose da non poter essere pubblicate. Anche quelle condivisibili, tuttavia, mostrano chiaramente una condizione che molti definiscono vergognosa e indegna per una località turistica.