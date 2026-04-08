Oikos, Cgil: “Nessun licenziamento imposto”

Il contratto con nuova proprietà

La Oikos, interessata da una procedura di liquidazione giudiziale da settembre 2025, ha proseguito l’attività in esercizio provvisorio con risultati positivi e con il supporto della cassa integrazione straordinaria. Nel marzo scorso, l’azienda è stata acquisita da San Marco Group.

Con la nuova proprietà è stato sottoscritto un accordo di contratto di solidarietà difensivo per tutti i dipendenti, della durata di 12 mesi rinnovabili, che esclude licenziamenti d’imperio e accompagna l’azienda in questa fase di rilancio.

Le Organizzazioni Sindacali hanno seguito tutte le fasi del percorso, confrontandosi con curatore e proprietà, con l’obiettivo prioritario di tutelare occupazione e lavoratori.

“Per quanto riguarda l’incentivo all’esodo – scrive la Cgil -, oggetto di alcune critiche, si ribadisce che tale aspetto è stato necessariamente secondario rispetto alla priorità fondamentale: evitare licenziamenti imposti e garantire la volontarietà delle eventuali uscite”.

“Nessun licenziamento imposto”

“Si conferma quindi con fermezza: nessun licenziamento imposto e nessun “contratto capestro”. Le scelte compiute hanno evitato uno scenario ben più grave, come la chiusura dell’azienda e la perdita di circa 100 posti di lavoro, risultato ottenuto anche grazie all’impegno unitario del sindacato”.