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Arresto a Rimini per atti osceni al Parco Marecchia

Anna Budini9 Aprile 2026
polizia

Nel pomeriggio di ieri (mercoledì 8 aprile) a Rimini, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo italiano con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico all’interno del Parco Marecchia.

L’intervento delle Volanti è scattato a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di una persona intenta a compiere gesti osceni nel parco. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un cittadino che aveva già fermato il sospetto, raccontando di averlo visto nascondersi dietro un albero, abbassarsi i pantaloni e compiere atti di autoerotismo mentre osservava alcune ragazze distese sul prato a prendere il sole.

Pochi minuti prima, era arrivata un’altra segnalazione: una donna aveva infatti notato un uomo con lo stesso comportamento davanti a numerosi passanti.

L’individuo è stato quindi fermato e fatto salire sull’auto di servizio. Privo di documenti, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione tramite rilievi fotodattiloscopici.

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Dagli accertamenti è emerso che l’uomo aveva diversi precedenti di polizia per reati simili. Inoltre, risultava sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Riccione e con divieto di frequentare luoghi abitualmente frequentati da minorenni.

Alla luce di questi elementi, è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico e per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. L’uomo è ora in attesa del giudizio per direttissima previsto nella giornata odierna.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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