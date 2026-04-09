Arresto a Rimini per atti osceni al Parco Marecchia

Nel pomeriggio di ieri (mercoledì 8 aprile) a Rimini, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo italiano con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico all’interno del Parco Marecchia.

L’intervento delle Volanti è scattato a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di una persona intenta a compiere gesti osceni nel parco. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un cittadino che aveva già fermato il sospetto, raccontando di averlo visto nascondersi dietro un albero, abbassarsi i pantaloni e compiere atti di autoerotismo mentre osservava alcune ragazze distese sul prato a prendere il sole.

Pochi minuti prima, era arrivata un’altra segnalazione: una donna aveva infatti notato un uomo con lo stesso comportamento davanti a numerosi passanti.

L’individuo è stato quindi fermato e fatto salire sull’auto di servizio. Privo di documenti, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione tramite rilievi fotodattiloscopici.