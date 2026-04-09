Bolkestein: a Cesenatico nasce il fronte comune tra hotel, campeggi e balneari

Un’alleanza strategica per il futuro del turismo romagnolo
A fronte dell’incertezza normativa legata alla direttiva Bolkestein, il comparto turistico di Cesenatico ha deciso di fare squadra. Domani, 10 aprile 2026 alle ore 15:30, presso la sede della Cooperativa Stabilimenti Balneari, si riunirà ufficialmente un nuovo network che unisce le attività ricettive impegnate direttamente nella gestione delle concessioni demaniali.
L’iniziativa è il frutto della collaborazione tra tre realtà storiche del territorio:
- Cooperativa stabilimenti balneari
- ADAC/Federalberghi Cesenatico
- FAITA Federcampeggi
L’impatto della direttiva sulle strutture ricettive
La preoccupazione principale riguarda le imminenti gare per le concessioni pubbliche. Il rischio non tocca solo i “bagnini” tradizionali, ma coinvolge una fetta importante dell’offerta alberghiera locale.
I numeri della crisi a Cesenatico
Imprese coinvolte: Oltre 120 realtà balneari.
- Settore alberghiero: Circa 30 imprese (oltre il 10% degli hotel di Cesenatico) gestiscono uno stabilimento come pertinenza.
- Occupazione: Il comparto garantisce il lavoro a centinaia di dipendenti.
Le richieste delle associazioni: “Riconoscere il valore aziendale”
I presidenti Simone Battistoni (Balneari), Alfonso Maini (ADAC) e Terzo Martinetti (FAITA) hanno espresso la necessità di una visione che non sia puramente burocratica.
“Non possiamo permettere che decenni di investimenti e tradizioni familiari vengano cancellati da un’applicazione rigida della norma”.
Il network chiede a gran voce un intervento normativo che, pur garantendo la trasparenza delle gare, riconosca il valore aziendale e gli investimenti sostenuti dagli attuali concessionari.
Obiettivi del tavolo tecnico del 10 aprile
L’incontro di domani servirà a definire una strategia comune per monitorare l’iter legislativo. L’obiettivo è fare pressione affinché la transizione verso il nuovo regime non si trasformi in un “esproprio di professionalità”, tutelando i diritti dei bagnini, degli albergatori e di tutto l’indotto occupazionale di Cesenatico.